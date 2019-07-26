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Рауш: «Во второй половине игры мы выкладываемся на 10-15 минут. Это опасно»

вчера, 22:55
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Защитник «Динамо» Константин Рауш подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Урала» (2:0)

На сборах хорошо работали. Хотелось побыстрее одержать первую победу на своем стадионе. Я очень рад за всю команду, но второй тайм мне не очень понравился. Не понимаю, почему так происходит. Первый тайм всё супер получается, а во второй половине уже не так все хорошо. Второй тайм надо играть так же, как первый. Проблемы в голове. Во второй половине матча всегда выкладываемся только на 10-15 минут. Это очень опасно. Все знают, что может быть, если счет станет 2:1. Потом после игры будем смотреть и думать, почему не получилось.
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