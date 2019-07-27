Максименко: «Поражение от „Тамбова“ - неожиданный результат»

Вратарь московского «Спартака» прокомментировал поражение от «Тамбова».

Вы сами всё видели. Помешала ли нам реализация моментов? Получается так – у нас две штанги и две перекладины, а у них два гола. Не сказал бы, что мы подсели после двух голов, пытались забить гол, но «Тамбов» встал сзади и было тяжело. В перерыве Кононов говорил о наших недостатках и недостатках соперника. Когда я сыграл неудачно, то хотел отдать пас, а игрок «Тамбова» коснулся его. Что кричали трибуны, не слышал. Для нас этот результат неожиданный, но такой футбол, всё может быть.