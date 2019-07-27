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Максименко: «Поражение от „Тамбова“ - неожиданный результат»

сегодня, 19:57
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал поражение от «Тамбова».

Вы сами всё видели. Помешала ли нам реализация моментов? Получается так – у нас две штанги и две перекладины, а у них два гола. Не сказал бы, что мы подсели после двух голов, пытались забить гол, но «Тамбов» встал сзади и было тяжело. В перерыве Кононов говорил о наших недостатках и недостатках соперника. Когда я сыграл неудачно, то хотел отдать пас, а игрок «Тамбова» коснулся его. Что кричали трибуны, не слышал. Для нас этот результат неожиданный, но такой футбол, всё может быть.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 836
сегодня в 23:37
Максименко прав...
По штангам и перекладинам 4:0....
Пора отображать это в таблице....
golkiper1985
golkiper1985
сегодня в 23:17
н..да..
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 836
сегодня в 23:05
Максименко: «Поражение от „Тамбова“ - неожиданный результат»


А для нас - нет)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   184 / 836
сегодня в 22:59
А Юрий Гаврилов был прав: "Максименко ловил мяч, как мыло в бане"
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   184 / 836
сегодня в 22:55
ЧТО ОПЯТЬ?
Аксинья
Аксинья ответил Регион 68
   53 / 836
сегодня в 22:19
Мне кажется, вы немножко путаете Тамбов и Тулу)
Он еще прошлым сезоном живёт...
Аксинья
Аксинья
   53 / 836
сегодня в 22:16
Санек, ну неужели твой сменщик не мог со штангами договориться?
mangoх12
mangoх12
   26 / 836
сегодня в 22:14
Это только начало, Петушенко.
mortid
mortid ответил Sergey Z
   159 / 836
сегодня в 22:07
Неожиданно, что, только 2:0!!! Самовары купили, пряники поели и в Москву!
Это будет в Туле.
mortid
mortid
   159 / 836
сегодня в 22:06
Лови теперь швейцарских тунцов, штуки четыре :D
KURUM
KURUM
   497 / 836
сегодня в 22:05
Менять тренера, этот ноль без палки..
tolctoy
tolctoy ответил 773sergeytank
   252 / 836
сегодня в 22:01
Есть у нас пензенский Зенит который сейчас начал выступать в ЛФЛ и этот клуб играет намного лучше и зрелищнее москвичей, так почему же им не поменяться лигами?)))
А ключ от квартиры,где деньги лежат,не хочешь?
cska plus
cska plus
   13 / 836
сегодня в 21:42
Очень даже ожидаемый результат, я между прочем поставил на победу Тамбова, значит ждали.
773sergeytank
773sergeytank
   375 / 836
сегодня в 21:11
Есть у нас пензенский Зенит который сейчас начал выступать в ЛФЛ и этот клуб играет намного лучше и зрелищнее москвичей, так почему же им не поменяться лигами?)))
астап бендер
астап бендер
   302 / 836
сегодня в 20:55
Всё предсказуемо и вопросов к судье нет.
Регион 68
Регион 68 ответил Sergey Z
   379 / 836
сегодня в 20:42
Неожиданно, что, только 2:0!!! Самовары купили, пряники поели и в Москву!
Мне кажется, вы немножко путаете Тамбов и Тулу)
yk2ru
yk2ru
   378 / 836
сегодня в 20:41
Ожидаемы только 18 халявных очков Баклан-клубу в этом сезоне в играх с фарм-клубами, а в остальных играх возможны неожиданные результаты, так как мяч круглый, а поле прямоугольное.
Sergey Z
Sergey Z
   270 / 836
сегодня в 20:21
Неожиданно, что, только 2:0!!! Самовары купили, пряники поели и в Москву!
oFANATo
oFANATo
   101 / 836
сегодня в 20:07
Сашка Три дырки, готовься к Туну.
Evilhuman
Evilhuman
   32 / 836
сегодня в 20:06
Тамбов на классе разобрал, всё и всеми ожидаемо
SHMEL
SHMEL
   66 / 836
сегодня в 20:06
Неожиданно то,что поросята до сих пор барахтаются в вышке.Стыдно за спартак.
С детства за Тун
С детства за Тун
   6 / 836
сегодня в 20:04
Для вас конечно неожиданный, привыкли, что судья затащит если что. А для всех остальных, нормальный ожидаемый результат. Пищевик - слабый клуб.
Регион 68
Регион 68
   379 / 836
сегодня в 20:00
Неожиданным? Да нет, к сожалению как раз ожидаемым, вы к этому очень уж упорно шли. Действительно позорище!(
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