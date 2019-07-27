ГлавнаяНовости

Ермакович: «Минувший сезон пойдет ЦСКА на пользу»

сегодня, 19:51

Тренер ЦСКА Александр Ермакович вспомнил прошлый сезон команды.

Он получился очень сложным и достаточно противоречивым. Испытали гамму эмоций — и вдохновение, и радость, и разочарование. Команда побывала в разных ситуациях. В одних матчах не хватало опыта, в других — класса, чтобы довести удачно складывавшиеся игры до победного конца. Но мы искренне верим, что минувший сезон пойдет на пользу. Он поможет обновленной команде стать более зрелой, а значит, и более сильной, чем раньше.

На мой взгляд, команда провела немало хороших матчей. Играли красиво, одерживали зрелищные победы. Наверное, никого не удивлю, если скажу, что особняком стоят обе встречи с «Реалом». Это история! Дважды победить команду, которая до этого три раза подряд выиграла Лигу чемпионов, дано не многим. Какие поединки можно выделить в чемпионате России? Считаю, на протяжении турнира в нашем исполнении было немало качественных матчей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шалимов: «От игры „Спартака“ все хотят получать удовольствие»
Сегодня, 23:04 Комментарии13
Берг: «Я благодарен судьбе за то, что играю за „Краснодар“»
Сегодня, 22:30 Комментарии2
Аршавин считает, что «Краснодар» пройдет «Порту»
Сегодня, 21:58 Комментарии15
Точилин: «Мы не заслужили такое крупное поражение»
Сегодня, 21:34 Комментарии7
Матвеев: «Несмотря на счет, матч получился непростым»
Сегодня, 21:29 Комментарии1
Агент Мельгарехо: «Кононов слишком плохой тренер для великого „Спартака“»
Сегодня, 20:30 Комментарии40
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 23:17
Если устранить проблемы в обороне,то сезон может быть очень неплохим.Я не знаю входит ли в концепцию ВМГ построение игры с опорником,но укрепление центра тоже не помешает.
cska plus
cska plus
   13 / 836
сегодня в 21:56
Завтра нужно проявить характер иначе труба.
Союзник противников
Союзник противников
   90 / 836
сегодня в 21:48
Забирай своего шефа-односельчанина и ступай домой.С твоим приходом осенью прошлого года началась стагнация в игре команды.Два белоруса в штабе-перебор???
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 836
сегодня в 20:59
Завтра увидим , что нас ждет в ближайшее время. Пока команда ходит пешком, даже дебютанты лучше смотрятся.
Надеюсь , все наладится?!? Но надо усиливаться обязательно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 836
сегодня в 20:02
Стабильности пока нет в игре команды, что понятно, тренер находится в поиске.
Пора приходить к победной схеме. Удачи ВМГ.
VIPded
VIPded
   56 / 836
сегодня в 19:53
Этот сезон бы не профукать... А начали отвратительно! (((
Удачи ЦСКА!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100