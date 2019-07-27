Ермакович: «Минувший сезон пойдет ЦСКА на пользу»

Тренер ЦСКА вспомнил прошлый сезон команды.

Он получился очень сложным и достаточно противоречивым. Испытали гамму эмоций — и вдохновение, и радость, и разочарование. Команда побывала в разных ситуациях. В одних матчах не хватало опыта, в других — класса, чтобы довести удачно складывавшиеся игры до победного конца. Но мы искренне верим, что минувший сезон пойдет на пользу. Он поможет обновленной команде стать более зрелой, а значит, и более сильной, чем раньше.

На мой взгляд, команда провела немало хороших матчей. Играли красиво, одерживали зрелищные победы. Наверное, никого не удивлю, если скажу, что особняком стоят обе встречи с «Реалом». Это история! Дважды победить команду, которая до этого три раза подряд выиграла Лигу чемпионов, дано не многим. Какие поединки можно выделить в чемпионате России? Считаю, на протяжении турнира в нашем исполнении было немало качественных матчей.