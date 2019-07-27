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Джикия: «Мы все виноваты в поражении от „Тамбова“»

сегодня, 19:40
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Тамбова».

У всех, кто приехал поддержать нас, прошу прощения за такой результат. Обидно и досадно, что проиграли. Контролировали игру, но пропустили со стандарта. Не повезло, были штанги, перекладины. Но реализация подвела, опять не забили с игры. Будем работать над ошибками. Во многих матчах наших болельщиков больше, чем остальных. Не слышал кричалки в адрес Кононова. «Спартак» проигрывает и выигрывает вместе. Мы все виноваты, не хотим сваливать вину на кого-то одного.

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Все комментарии
морозз
морозз ответил Красно Синий воин
   14 / 836
сегодня в 23:25
Клыки сегодня показали волки из Тамбова!)))
Согласен, но я сейчас не про волков!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил морозз
   184 / 836
сегодня в 22:51
Джикия, хватит извиняться...будь мужиком, покажи клыки!
Клыки сегодня показали волки из Тамбова!)))
морозз
морозз
   14 / 836
сегодня в 20:42
Джикия, хватит извиняться...будь мужиком, покажи клыки!
Андрей77 4
Андрей77 4 ответил Аксинья
   415 / 836
сегодня в 20:22
Виноват Вилков - побоялся поддудеть в сторону Спартака...Теперь ему Федун точно пайку урежет.
Да ладно, скорее газпромовские деньги пойдут на премию, за не поставленный пеналь и гол из вне игры... Кстати странно как-то вроде газ по конституции достояние всех жителей страны. Я вроде не давал никому разрешения мою часть газа тратить на Зенит ... Не понятно...
Аксинья
Аксинья
   53 / 836
сегодня в 19:56
Виноват Вилков - побоялся поддудеть в сторону Спартака...Теперь ему Федун точно пайку урежет.
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