Джикия: «Мы все виноваты в поражении от „Тамбова“»

Защитник «Спартака» прокомментировал поражение от «Тамбова».

У всех, кто приехал поддержать нас, прошу прощения за такой результат. Обидно и досадно, что проиграли. Контролировали игру, но пропустили со стандарта. Не повезло, были штанги, перекладины. Но реализация подвела, опять не забили с игры. Будем работать над ошибками. Во многих матчах наших болельщиков больше, чем остальных. Не слышал кричалки в адрес Кононова. «Спартак» проигрывает и выигрывает вместе. Мы все виноваты, не хотим сваливать вину на кого-то одного.