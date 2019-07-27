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Григорян: «Я лично считаю Кононова топ-тренером»

сегодня, 19:22
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал победу над «Спартаком».

Все критикуют «Спартак». Но это команда, за которую болеет полстраны. Я лично считаю Олега Кононова топ-тренером. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Стиль, который был у «Краснодара», до сих пор остается, и его ставил Кононов. Многие считают его излишне интеллигентным, но никто не знает, настолько сильна его выдержка. Думаю, если в ближайшее время руководство ничего не предпримет, то Кононов будет для команды выдающимся тренером. В «Спартаке» очень сложно работать. Даже в «Тамбове» сложно, а уж как там.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 836
сегодня в 23:36
Григорян умный дядька - за это его и не любят бомжи и им, бакланам, подгавкивающие.
dzvinka
dzvinka ответил Sebastian Eniston
   73 / 836
сегодня в 21:14
Кононов д.рак полез в помойку)
ну работа стрессовая, но вроде платят нормально, потерпит еще чутка)))
d_fincher
d_fincher
   83 / 836
сегодня в 20:23
Григорян, и все, кроме Зенита и ЦСКА знают, что за Спартак болеет полстраны.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   649 / 836
сегодня в 19:57
Кононов д.рак полез в помойку)
Zenit_84
Zenit_84
   84 / 836
сегодня в 19:53
Оригинально
Александр Черёмин
Александр Черёмин
   428 / 836
сегодня в 19:46
Смешно
Байкал-38
Байкал-38
   9 / 836
сегодня в 19:44
Даже не пожал руку после матча, высший троллинг "топа"
RamonCSKA
RamonCSKA
   43 / 836
сегодня в 19:38
на счет пол страны и топ тренер отлично зашло, ему можно к мартиросяну в камеди
Evilhuman
Evilhuman
   32 / 836
сегодня в 19:33
Топ, конечно топ,кто ж спорит))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 836
сегодня в 19:31
Григорян знает толк в троллинге))
Союзник противников
Союзник противников
   90 / 836
сегодня в 19:29
Сел не в свои сани,как и Гончаренко.Это бывает,их удел-крепкие,состоятельные середняки,а не лидеры российского футбола.
Albertinos
Albertinos
   132 / 836
сегодня в 19:24
Григорян весёлый мужик. Молодец!
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