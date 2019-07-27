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Худяков: «Приятно нанести „Спартаку“ первое поражение в сезоне»

сегодня, 19:32
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу над «Спартаком».

Сейчас даже ещё не понимаю, что произошло. Одни эмоции. Ребята — молодцы, сегодня мы видели команду, которую хотим видеть. Она и до этого была нормальной, но просто не везло. Бог любит троицу, сегодня нам повезло, все получилось. Сегодня была сумасшедшая самоотдача, все хотели победы. Когда это есть, будет результат. У нас нет топ-исполнителей, но есть коллектив, который бьётся и будет биться. Приятно быть командой, которая нанесла первое поражение «Спартаку».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   85 / 836
сегодня в 20:40
Это удовольствие украли у ФК "Сочи". Вторым обидчиком должен был стать Ростов. И оба раза Спартак уберегли лукавые судьи. Но, от кармы не уйдёшь и второй новичок, пришедший в РПЛ вместе с ФК "Сочи", совершил правосудие.
SHMEL
SHMEL
   66 / 836
сегодня в 20:15
Сегодня у всей страны праздник,фердун понадеялся на авось и не занес свой волшебный чемоданчик в судейскую,а Таммбов воспользовался моментом и указал поросятам на их место.
oFANATo
oFANATo
   101 / 836
сегодня в 20:10
У всей страны праздник. Новичок РПЛ унизил спартак.
МКС
МКС
   58 / 836
сегодня в 19:58
Для руководителя команды

Приятно выигрывать

А приятно нанести поражение Спартаку

Высказывание достойное свиней с соккера
Footbolista
Footbolista
   7 / 836
сегодня в 19:45
Модеры тоже убогие...
Footbolista
Footbolista
   7 / 836
сегодня в 19:43
    С детства за Тун
    С детства за Тун
       6 / 836
    сегодня в 19:40
    Устроили в субботний вечер стране праздник.
    Evilhuman
    Evilhuman
       32 / 836
    сегодня в 19:35
    Оно должно быть третьим, но свистки решают
    морозз
    морозз
       14 / 836
    сегодня в 19:33
    Теперь Тамбов по традиции обязательно вылетит в Пердив...так заведено!
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