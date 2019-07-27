Худяков: «Приятно нанести „Спартаку“ первое поражение в сезоне»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу над «Спартаком».

Сейчас даже ещё не понимаю, что произошло. Одни эмоции. Ребята — молодцы, сегодня мы видели команду, которую хотим видеть. Она и до этого была нормальной, но просто не везло. Бог любит троицу, сегодня нам повезло, все получилось. Сегодня была сумасшедшая самоотдача, все хотели победы. Когда это есть, будет результат. У нас нет топ-исполнителей, но есть коллектив, который бьётся и будет биться. Приятно быть командой, которая нанесла первое поражение «Спартаку».