Алдонин: «Использование VAR - это положительный момент»

Экс-хавбек ЦСКА прокомментировал победу москвичей над «Локомотивом» в рамках 3-го тура РПЛ .

Самое главное — результат! Игра получилась вязкая, было много борьбы, хорошо, что получили три очка в матче с принципиальным соперником.

Что касается спорных судейских моментов, то в моменте с неназначенным пенальти умышленной игры рукой не было, это скорее технический брак привел к такому моменту, то есть формально можно было назначить пенальти, но Безбородов правильно разобрался в эпизоде.

А во втором моменте сразу было не разобрать, был ли пенальти, здесь VAR помог, на повторе виден контакт. Хотя во втором тайме также могли поставить пенальти после фола на Смолове, а этот эпизод даже не рассматривали.