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Алдонин: «Использование VAR - это положительный момент»

вчера, 22:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу москвичей над «Локомотивом» в рамках 3-го тура РПЛ.

Самое главное — результат! Игра получилась вязкая, было много борьбы, хорошо, что получили три очка в матче с принципиальным соперником.

Что касается спорных судейских моментов, то в моменте с неназначенным пенальти умышленной игры рукой не было, это скорее технический брак привел к такому моменту, то есть формально можно было назначить пенальти, но Безбородов правильно разобрался в эпизоде.

А во втором моменте сразу было не разобрать, был ли пенальти, здесь VAR помог, на повторе виден контакт. Хотя во втором тайме также могли поставить пенальти после фола на Смолове, а этот эпизод даже не рассматривали.

Использование VAR — это положительный момент, но еще нужно много чего доработать в этой технологии.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   100 / 817
вчера в 23:30
Сегодня Дерби показало, что без VAR у ЦСКА судья мог бы отобрать заслуженные три очка, зажав 100% пенальти.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 817
вчера в 23:19
Смолов еще до контакта валиться начал.
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