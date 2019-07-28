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Ганчаренко: «Мы заслужили победу над „Локомотивом“»

вчера, 21:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Локомотивом».

По тому, как активно провели первый тайм и оборонялись во втором, победу мы заслужили. Предпосылок забить гол у нас было больше. В концовке было напряжение у наших ворот, но мы выстояли.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   49 / 817
сегодня в 03:51
Игра была равной.
mangoх12
mangoх12
   22 / 817
вчера в 23:29
Как выиграли так "Мы" , как проиграли то "ЦСКА играл плохо" - вот такой у нас картофельный понторез
Великолепный
Великолепный
   285 / 817
вчера в 23:10
Матч был сложным.
В первом тайме армейцы действовали на хороших скоростях
Заставляли ошибаться игроков Локо
Что и привело к двум моментам, где судьи могли ставить два пенальти
в ворота железнодорожников. И только VAR смог определить правильность решений арбитров. Из двух моментов с претензией на пенальти один оказался железобетонным.
Ну и после того как ЦСКА открыл счет, включили игру на удержание счета.
Больше внимания уделили обороне с выходами в контратаку.
Можно сказать сыграли грамотно. Молодая команда начала учиться на своих ошибках прошлого сезона, когда упускали победы ведя в матче. Порадовало - что на этот раз не стали в конце игры подавать угловые, а спокойно убивали время в углу подачи угловых.
В общем заслуженная победа.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   174 / 817
вчера в 22:12
По хорошему, ничейный результат со счетом 0-0. Но судейки посчитали иначе
Comdiv
Comdiv
   24 / 817
вчера в 22:11
Вопрос спорный, а игра бестолковая.
Тага Дага
Тага Дага
   205 / 817
вчера в 21:40
Не заслужили,втором тайме рельсы душили вас...
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