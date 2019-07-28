Ганчаренко: «Мы заслужили победу над „Локомотивом“»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Локомотивом».

По тому, как активно провели первый тайм и оборонялись во втором, победу мы заслужили. Предпосылок забить гол у нас было больше. В концовке было напряжение у наших ворот, но мы выстояли.