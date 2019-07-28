Ганчаренко: «Мы заслужили победу над „Локомотивом“»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Локомотивом».
По тому, как активно провели первый тайм и оборонялись во втором, победу мы заслужили. Предпосылок забить гол у нас было больше. В концовке было напряжение у наших ворот, но мы выстояли.
В первом тайме армейцы действовали на хороших скоростях
Заставляли ошибаться игроков Локо
Что и привело к двум моментам, где судьи могли ставить два пенальти
в ворота железнодорожников. И только VAR смог определить правильность решений арбитров. Из двух моментов с претензией на пенальти один оказался железобетонным.
Ну и после того как ЦСКА открыл счет, включили игру на удержание счета.
Больше внимания уделили обороне с выходами в контратаку.
Можно сказать сыграли грамотно. Молодая команда начала учиться на своих ошибках прошлого сезона, когда упускали победы ведя в матче. Порадовало - что на этот раз не стали в конце игры подавать угловые, а спокойно убивали время в углу подачи угловых.
В общем заслуженная победа.
В первом тайме армейцы действовали на хороших скоростях
Заставляли ошибаться игроков Локо
Что и привело к двум моментам, где судьи могли ставить два пенальти
в ворота железнодорожников. И только VAR смог определить правильность решений арбитров. Из двух моментов с претензией на пенальти один оказался железобетонным.
Ну и после того как ЦСКА открыл счет, включили игру на удержание счета.
Больше внимания уделили обороне с выходами в контратаку.
Можно сказать сыграли грамотно. Молодая команда начала учиться на своих ошибках прошлого сезона, когда упускали победы ведя в матче. Порадовало - что на этот раз не стали в конце игры подавать угловые, а спокойно убивали время в углу подачи угловых.
В общем заслуженная победа.