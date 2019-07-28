Сёмин: «Всё решило единственное судейское решение»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от ЦСКА.
ЦСКА очень активно начал первый тайм, где-то первые 15-20 минут имели преимущество, никаких моментов практически не было. Если бы не было ошибок, то все было бы нормально… Сказывается отсутствие Антона Миранчука. ЦСКА хорошо играл в обороне, все решило единственное судейское решение. Судьи посмотрели этот эпизод, никаких претензий нет, только непонятны какие-то вещи.
Изначально, Чалов был в движении и подставленая нога способствовала его падению. Смолов же стоял на месте и упал сам. Он даже держался за голеностоа а не колено. А по поводу руки, если бы это было за пределами штрафной то нарушение бы засчитали..Есть правила а не отмазки. Сколько вас тянули в прошлом году и без всяких обьянений ... Жаль что болелы Локо так оспартачились.
Изначально, Чалов был в движении и подставленая нога способствовала его падению. Смолов же стоял на месте и упал сам. Он даже держался за голеностоа а не колено. А по поводу руки, если бы это было за пределами штрафной то нарушение бы засчитали..Есть правила а не отмазки. Сколько вас тянули в прошлом году и без всяких обьянений ... Жаль что болелы Локо так оспартачились.
А насчет руки,смотри внимательнее,если ты смотрел трансляцию ,там все нормально и внятно объяснили.
Я тоже думал,что все пеналь,а потом не понял решение,хотя я фанат локомотива.
Но когда объяснили стало более менее понятно
А насчет руки,смотри внимательнее,если ты смотрел трансляцию ,там все нормально и внятно объяснили.
Я тоже думал,что все пеналь,а потом не понял решение,хотя я фанат локомотива.
Но когда объяснили стало более менее понятно
Кипятить - значит чайник .
Чайник - значит Самовар .
Арсенал ждет ВАРа .
Кипятить - значит чайник .
Чайник - значит Самовар .
Арсенал ждет ВАРа .
П.с. Зачем Локо Мурило? Уже не первый раз привозит
П.с.с. Эдера могли бы удалить. Похожий момент был когда с Витиньо - шипами в лицо, судья даже фол не свистнул
П.с. Зачем Локо Мурило? Уже не первый раз привозит
П.с.с. Эдера могли бы удалить. Похожий момент был когда с Витиньо - шипами в лицо, судья даже фол не свистнул
как говорится - "Так выпьем же за тех, кто ждал, и дождался")))
как говорится - "Так выпьем же за тех, кто ждал, и дождался")))