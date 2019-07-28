Сёмин: «Всё решило единственное судейское решение»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение от ЦСКА .

ЦСКА очень активно начал первый тайм, где-то первые 15-20 минут имели преимущество, никаких моментов практически не было. Если бы не было ошибок, то все было бы нормально… Сказывается отсутствие Антона Миранчука. ЦСКА хорошо играл в обороне, все решило единственное судейское решение. Судьи посмотрели этот эпизод, никаких претензий нет, только непонятны какие-то вещи.