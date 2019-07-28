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Сёмин: «Всё решило единственное судейское решение»

вчера, 21:34
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от ЦСКА.

ЦСКА очень активно начал первый тайм, где-то первые 15-20 минут имели преимущество, никаких моментов практически не было. Если бы не было ошибок, то все было бы нормально… Сказывается отсутствие Антона Миранчука. ЦСКА хорошо играл в обороне, все решило единственное судейское решение. Судьи посмотрели этот эпизод, никаких претензий нет, только непонятны какие-то вещи.

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Все комментарии
классный руководитель
классный руководитель ответил амурец
сегодня в 03:20
да да, поплачь ещё
Он все слёзы в чеченском плену оставил)
амурец
амурец ответил mangoх12
   116 / 817
сегодня в 02:47
а что коням ?.. у нас нет Сухин, левых пенок, нас постоянно гнобят карточками и удалениями, ведь Гинер нищий))
да да, поплачь ещё
mangoх12
mangoх12 ответил амурец
   22 / 817
сегодня в 01:29
Да уж не коням говорить про судейство, в насчёт оспартачивания ща собой лучше смотрите
а что коням ?.. у нас нет Сухин, левых пенок, нас постоянно гнобят карточками и удалениями, ведь Гинер нищий))
амурец
амурец ответил mangoх12
   116 / 817
сегодня в 01:19
Да уж не коням говорить про судейство, в насчёт оспартачивания ща собой лучше смотрите
mangoх12
mangoх12 ответил TiiA
   22 / 817
сегодня в 00:50
Он имел ввиду,что падение Чалова,такое же ,как и Смолова,но пенальти был один. А насчет руки,смотри внимательнее,если ты смотрел трансляцию ,там все нормально и внятно объяснили. Я тоже думал,что все пеналь,а потом не понял решение,хотя я фанат локомотива. Но когда объяснили стало более менее понятно
разница только в том, что падение падению рознь..

Изначально, Чалов был в движении и подставленая нога способствовала его падению. Смолов же стоял на месте и упал сам. Он даже держался за голеностоа а не колено. А по поводу руки, если бы это было за пределами штрафной то нарушение бы засчитали..Есть правила а не отмазки. Сколько вас тянули в прошлом году и без всяких обьянений ... Жаль что болелы Локо так оспартачились.
TiiA
TiiA ответил n272nm
сегодня в 00:20
"... только непонятны какие-то вещи..."(С) Что там Шпалычу непонятно?! Пенальти был стопудово. Были непонятные судейские решения, к примеру, не назначенный пенальти за игру рукой игроком Локо. Я так и не понял, что это было. Либо это игра рукой и пенальти, либо непонятно, зачем арбитр свистел сей момент. Но по любому это не в пользу Локо и вряд ли Шпалыч имел ввиду этот инцидент.
Он имел ввиду,что падение Чалова,такое же ,как и Смолова,но пенальти был один.
А насчет руки,смотри внимательнее,если ты смотрел трансляцию ,там все нормально и внятно объяснили.
Я тоже думал,что все пеналь,а потом не понял решение,хотя я фанат локомотива.
Но когда объяснили стало более менее понятно
ALIEV AA
ALIEV AA
   784 / 817
вчера в 23:17
Все решил один эпизод. Претензий по поводу пенальти нет. Есть претензия — ситуация у ворот ЦСКА, но арбитры не стали смотреть», — заявил Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Ваня лучший
Ваня лучший
   84 / 817
вчера в 22:33
Решений судейсских было 2..и надо было 2 пенальти ставить.
EAGinLE
EAGinLE ответил СуКины дети
   28 / 817
вчера в 22:30
ВАРить - значит кипятить .
Кипятить - значит чайник .
Чайник - значит Самовар .
Арсенал ждет ВАРа .
itujan
itujan
   44 / 817
вчера в 22:18
Локомотив играл бездарно, чего там пылить?
СуКины дети
СуКины дети
   388 / 817
вчера в 22:11
Прав Палыч , нельзя нам играть с ВАРом иначе на кой нам Сухина!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   97 / 817
вчера в 22:04
Вроде выиграли, а радости особой нет. С ВАРом пока работать не научились. Если бы Смолов так картинно не упал, могли бы и нам пенку поставить. По делу была бы ничья. 1 тайм играли мы чуть лучше, 2 - Локо.

П.с. Зачем Локо Мурило? Уже не первый раз привозит
П.с.с. Эдера могли бы удалить. Похожий момент был когда с Витиньо - шипами в лицо, судья даже фол не свистнул
ALIEV AA
ALIEV AA ответил n272nm
   784 / 817
вчера в 22:02
Потому что в прошлом году хоть он и не попал ему дали красную. Амнистия.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   189 / 817
вчера в 22:00
Некомплект Миранчуков действительно сказался.
cska1948
cska1948 ответил Морозовский
   26 / 817
вчера в 21:59
Два пендаля кони бить должны были.
Сёмин тоже так считает, вот поэтому у него нет вопросов по ВАРу.
cska1948
cska1948 ответил n272nm
   26 / 817
вчера в 21:58
Был еще один непонятный момент, хотя бы для меня. Я так и не понял, почему игроку Локо не дали ЖК, когда в первом тайме он попал ногой по лицу вашему игроку. Я не помню фамилий, ибо игру в пол глаза смотрел. На мой взгляд, там была железобетонная ЖК и непонятно, почему ее не показали.
Это был Васин, которого впоследствии заменили, а ногой ему в голову угодил Эдер. Вы правы, этот, да и не только этот, эпизод вызывает недоумение по карточкам. Видимо в обязанности ВАРа не входит рассматривать такие эпизоды.
Морозовский
Морозовский
   5 / 817
вчера в 21:53
Два пендаля кони бить должны были.
n272nm
n272nm ответил cska1948
   199 / 817
вчера в 21:51
А я думаю, что Палыч именно этот момент имел ввиду. Там кроме этого непонятных моментов и не было.
Был еще один непонятный момент, хотя бы для меня. Я так и не понял, почему игроку Локо не дали ЖК, когда в первом тайме он попал ногой по лицу вашему игроку. Я не помню фамилий, ибо игру в пол глаза смотрел. На мой взгляд, там была железобетонная ЖК и непонятно, почему ее не показали.
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 817
вчера в 21:43
Обидно , Семин прав .
dzvinka
dzvinka
   94 / 817
вчера в 21:43
Ну чалов из последних сил... цепляясь за воздух, ждал пока какой-нить дурной его пнет в ногу... и дурной таки нашелся)))
как говорится - "Так выпьем же за тех, кто ждал, и дождался")))
cska1948
cska1948 ответил n272nm
   26 / 817
вчера в 21:40
"... только непонятны какие-то вещи..."(С) Что там Шпалычу непонятно?! Пенальти был стопудово. Были непонятные судейские решения, к примеру, не назначенный пенальти за игру рукой игроком Локо. Я так и не понял, что это было. Либо это игра рукой и пенальти, либо непонятно, зачем арбитр свистел сей момент. Но по любому это не в пользу Локо и вряд ли Шпалыч имел ввиду этот инцидент.
А я думаю, что Палыч именно этот момент имел ввиду. Там кроме этого непонятных моментов и не было.
drug01
drug01
   108 / 817
вчера в 21:40
СЕМИНУ ВСЁ ПЛОХО!
Footbolista
Footbolista
   11 / 817
вчера в 21:39
Непонятны вещи...люди...кони...судьи...
n272nm
n272nm
   199 / 817
вчера в 21:37
"... только непонятны какие-то вещи..."(С) Что там Шпалычу непонятно?! Пенальти был стопудово. Были непонятные судейские решения, к примеру, не назначенный пенальти за игру рукой игроком Локо. Я так и не понял, что это было. Либо это игра рукой и пенальти, либо непонятно, зачем арбитр свистел сей момент. Но по любому это не в пользу Локо и вряд ли Шпалыч имел ввиду этот инцидент.
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