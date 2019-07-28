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Чалов: «Судейство? Главное, что мы победили»

вчера, 22:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о победе над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ

Очень сложная игра. Отдали много сил. Сегодня победили заслуженно. В первом тайме был очень высокий темп, а во втором немного подсели, силы кончались, поэтому у них появлялись моменты. Пенальти на мне? Контакт был. Но если бы не VAR, его бы не поставили.

Что касается моего отношения к VAR, то после первого момента с Живоглядовым потерялся ритм игры, потеряли минут пять. Но в спорных эпизодах, как в моменте с пенальти, будет больше правильно принятых решений.

Был ли пенальти в игре рукой Живоглядова? Игра рукой была неумышленной, наверное. Правила есть правила. Судейство? Сложный вопрос. Главное, что мы победили.

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mangoх12
mangoх12
   22 / 817
вчера в 23:38
играли как обычно в 10 м , Облаков снова в облаках.. ни одного отбора (((
Заполярный
Заполярный
   131 / 817
вчера в 23:30
МУТНЫЙ ПЕНАЛЬТИ, НА СМОЛОВЕ НАДО БЫЛО ТАКОЙ ЖЕ СТАВИТЬ В КОНЦЕ ИГРЫ КАК И НА ЧАЛОВЕ, ОДНОЗНАЧНЫЙ МОМЕНТ. НО БЕЗБОРОДОВ БЫЛ НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН.
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 817
вчера в 22:26
И такое бывает .
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 817
вчера в 22:14
Как же ты Федя в Гильерме то попал??? Все ворота были как на ладони. И с пасом накоротке надо что то делать, все время в недодачу давал или в "больницу". И уж ну очень медленно бежите в отрыв.
Работать и еще раз работать!!!
И уговори Васина, чтоб он по собственному написал.
Ладожский
Ладожский
   19 / 817
вчера в 22:12
Просто повезло в абсолютно равной игре.
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