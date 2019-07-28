Чалов: «Судейство? Главное, что мы победили»

Форвард ЦСКА рассказал о победе над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ .

Очень сложная игра. Отдали много сил. Сегодня победили заслуженно. В первом тайме был очень высокий темп, а во втором немного подсели, силы кончались, поэтому у них появлялись моменты. Пенальти на мне? Контакт был. Но если бы не VAR , его бы не поставили.

Что касается моего отношения к VAR , то после первого момента с Живоглядовым потерялся ритм игры, потеряли минут пять. Но в спорных эпизодах, как в моменте с пенальти, будет больше правильно принятых решений.

Был ли пенальти в игре рукой Живоглядова? Игра рукой была неумышленной, наверное. Правила есть правила. Судейство? Сложный вопрос. Главное, что мы победили.