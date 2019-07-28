Бистрович: «Было сложно играть против „Локомотива“»

Хавбек ЦСКА похвалил «Локомотив» после матча 3-го тура РПЛ .

Была очень тяжелая игра. «Локомотив» — хорошая команда, против которой нам пришлось очень тяжело. Ритм игры был очень хороший все 90 минут. Мы рады, что удалось победить. Заменили меня не из-за травмы — я получил желтую, так решил Ганчаренко. Много фолов? Это дерби. Это нормально.

Игра рукой Живоглядова? Я не очень хорошо видел момент, поэтому не могу комментировать. Но сегодня VAR помог ЦСКА . Завтра, возможно, будет по-другому.