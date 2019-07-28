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Бистрович: «Было сложно играть против „Локомотива“»

вчера, 22:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович похвалил «Локомотив» после матча 3-го тура РПЛ

Была очень тяжелая игра. «Локомотив» — хорошая команда, против которой нам пришлось очень тяжело. Ритм игры был очень хороший все 90 минут. Мы рады, что удалось победить.  Заменили меня не из-за травмы — я получил желтую, так решил Ганчаренко. Много фолов? Это дерби. Это нормально.

Игра рукой Живоглядова? Я не очень хорошо видел момент, поэтому не могу комментировать. Но сегодня VAR помог ЦСКА. Завтра, возможно, будет по-другому.

Хотел бы, чтобы VAR был в каждом матче. Сегодня система нам помогла. Но будет лучше, если и в следующих матчах, когда будет неясно с пенальти, видео поможет.

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oFANATo
oFANATo
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вчера в 23:26
Как говорится - везёт тому кто везёт.С заслуженной победой.
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