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Хенесс покинет пост президента «Баварии» после 40 лет работы

сегодня, 09:00

По информации Bild, президент «Баварии» Ули Хенесс намерен оставить свою должность после 40 лет работы в мюнхенском клубе.

В ноябре 2019 года состоятся выборы, Хенесс выдвинет кандидатуру Герберта Хайнера, своего близкого друга, который ранее являлся генеральным директором Adidas, а в последнее время занимает пост председателя совета директоров «Баварии».

Сообщается, что болельщики «Баварии» пытаются убедить Хенесса остаться, поскольку, по их мнению, клуб остается грандом немецкого и европейского футбола именно благодаря ему.

Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб не собирается участвовать в трансферном безумии и продолжит идти своим путем.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 805
сегодня в 14:21
А в хрющатнике не знают как избавиться от федуна.
dzvinka
dzvinka ответил allemz
   78 / 805
сегодня в 10:18
Бавария уже несколько лет не прогрессирует как современный топ-клуб из-за зажравшихся уголовников-консерваторов в руководстве клуба. Нужна свежая кровь и мысль, так что всё в руках фанатов. Опустили Баварию до уровня разбойников из земель к востоку от Рейна а-ля свебов или ругиев. А Бундеслигу превратили в нищую провинцию из маленьких деревень, одна Боруссия еле выдерживает осаду, не желая сдаваться.
КЭТиК
КЭТиК
   144 / 805
сегодня в 10:00
Неплохо поработал на благо клуба.
allemz
allemz
   55 / 805
сегодня в 09:18
Бавария уже несколько лет не прогрессирует как современный топ-клуб из-за зажравшихся уголовников-консерваторов в руководстве клуба. Нужна свежая кровь и мысль, так что всё в руках фанатов. Опустили Баварию до уровня разбойников из земель к востоку от Рейна а-ля свебов или ругиев. А Бундеслигу превратили в нищую провинцию из маленьких деревень, одна Боруссия еле выдерживает осаду, не желая сдаваться.
Дровосеки
Дровосеки
   346 / 805
сегодня в 09:12
В Боруссию перейдет
allemz
allemz
   55 / 805
сегодня в 09:07
"Сообщается, что болельщики «Баварии» пытаются убедить Хенесса остаться, поскольку, по их мнению, клуб остается грандом немецкого и европейского футбола именно благодаря ему."

Это наверное были Михаил и Николай))
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