Хенесс покинет пост президента «Баварии» после 40 лет работы

сегодня, 09:00

По информации Bild, президент «Баварии» Ули Хенесс намерен оставить свою должность после 40 лет работы в мюнхенском клубе.

В ноябре 2019 года состоятся выборы, Хенесс выдвинет кандидатуру Герберта Хайнера, своего близкого друга, который ранее являлся генеральным директором Adidas, а в последнее время занимает пост председателя совета директоров «Баварии».

Сообщается, что болельщики «Баварии» пытаются убедить Хенесса остаться, поскольку, по их мнению, клуб остается грандом немецкого и европейского футбола именно благодаря ему.

Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб не собирается участвовать в трансферном безумии и продолжит идти своим путем.