Роналду и Месси претендуют на лучший гол сезона по версии УЕФА

вчера, 23:00

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего гола минувшего сезона. В десятку лучших вошли голы форварда «Ювентуса» и нападающего «Барселоны» , который по итогам прошлого сезона выиграл «Золотую бутсу».

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

- Криштиану Роналду, Лига чемпионов, «Ювентус» - «Манчестер Юнайтед» (1:2);

- Лионель Месси, Лига чемпионов, «Барселона» - «Ливерпуль» (3:0);

- Данилу, отбор Евро-2020, Португалия - Сербия (1:1);

- Давид Фопала, Лига Европы, «Аполлон» - «Лацио» (2:0);

- Энцо Мийо, Евро-2019 U-17, Франция - Чехия (6:1);

- Исмаила Сарр, Лига Европы, «Ренн» - «Яблонец» (2:1);

- Иван Ракитич, Лига чемпионов, «Тоттенхэм» - «Барселона» (2:4);

- Катержина Свиткова, женская Лига чемпионов, «Славия» - «Бавария» (1:1);

- Нани, Лига Европы, «Карабах» - «Спортинг» (1:6);

- Педро Родригес, Лига Европы, «Челси» - «Славия» (4:3).

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