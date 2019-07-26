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Роналду и Месси претендуют на лучший гол сезона по версии УЕФА

вчера, 23:00

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего гола минувшего сезона. В десятку лучших вошли голы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который по итогам прошлого сезона выиграл «Золотую бутсу».

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

- Криштиану Роналду, Лига чемпионов, «Ювентус» - «Манчестер Юнайтед» (1:2);
- Лионель Месси, Лига чемпионов, «Барселона» - «Ливерпуль» (3:0); 
- Данилу, отбор Евро-2020, Португалия - Сербия (1:1);
- Давид Фопала, Лига Европы, «Аполлон» - «Лацио» (2:0);
- Энцо Мийо, Евро-2019 U-17, Франция - Чехия (6:1); 
- Исмаила Сарр, Лига Европы, «Ренн» - «Яблонец» (2:1); 
- Иван Ракитич, Лига чемпионов, «Тоттенхэм» - «Барселона» (2:4);
- Катержина Свиткова, женская Лига чемпионов, «Славия» - «Бавария» (1:1);
- Нани, Лига Европы, «Карабах» - «Спортинг» (1:6);
- Педро Родригес, Лига Европы, «Челси» - «Славия» (4:3).

Проголосовать можно здесь.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
   664 / 815
сегодня в 03:00
а вот по % посмотреть за голос: всет аки педиков-гномиков у нас дахрена!! а еще говорят рон педит!!!!!
NOVA
NOVA
   664 / 815
сегодня в 02:57
ну конечно же рон, тока педики будут опять за мяссо!! рон даже и так на первом стоит!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
сегодня в 01:06
Отдайте приз бабе, делов то куча...
allemz
allemz
   85 / 815
сегодня в 00:56
Гол Фопала, конечно же!) Красиво воспитанник положил, к тому же гол помог Аполлону выбить лациков (фаворита) из турнира.
juvenale
juvenale
   108 / 815
сегодня в 00:41
гном одни шары забивал
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   622 / 815
сегодня в 00:14
все голы лучшие но тут на помощь придет уефа и отдадут гелевой
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   306 / 815
вчера в 23:55
Гол Месси в Аллисона куда же лучше)))
drug01
drug01
   105 / 815
вчера в 23:51
На гол можно,а на мяч НЕТ !!!!!
Zenit_84
Zenit_84
   84 / 815
вчера в 23:12
А наши где?
Kresi frok
Kresi frok
   238 / 815
вчера в 23:12
А где же наменант Зе балотный из виликава Зенита и его умопомрачительные голы?
particular
particular
   7 / 815
вчера в 23:11
Огненная тема..:))
Если по-джентльменски и для недопущения свары, следовало бы уступить пальму первенства даме с 8-ой позиции..:))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 815
вчера в 23:08
Нету особо впечатляющих голов на этот раз
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