Роналду и Месси претендуют на лучший гол сезона по версии УЕФА

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего гола минувшего сезона. В десятку лучших вошли голы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который по итогам прошлого сезона выиграл «Золотую бутсу».
Полный список претендентов выглядит следующим образом:
- Криштиану Роналду, Лига чемпионов, «Ювентус» - «Манчестер Юнайтед» (1:2);
- Лионель Месси, Лига чемпионов, «Барселона» - «Ливерпуль» (3:0);
- Данилу, отбор Евро-2020, Португалия - Сербия (1:1);
- Давид Фопала, Лига Европы, «Аполлон» - «Лацио» (2:0);
- Энцо Мийо, Евро-2019 U-17, Франция - Чехия (6:1);
- Исмаила Сарр, Лига Европы, «Ренн» - «Яблонец» (2:1);
- Иван Ракитич, Лига чемпионов, «Тоттенхэм» - «Барселона» (2:4);
- Катержина Свиткова, женская Лига чемпионов, «Славия» - «Бавария» (1:1);
- Нани, Лига Европы, «Карабах» - «Спортинг» (1:6);
- Педро Родригес, Лига Европы, «Челси» - «Славия» (4:3).
Проголосовать можно здесь.
Если по-джентльменски и для недопущения свары, следовало бы уступить пальму первенства даме с 8-ой позиции..:))
Если по-джентльменски и для недопущения свары, следовало бы уступить пальму первенства даме с 8-ой позиции..:))