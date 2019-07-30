Полиция закрыла дело в отношении Неймара

сегодня, 06:58

Нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании, сообщают бразильские СМИ .

Полиция в ходе расследования не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом и приняла решение закрыть дело. Отчёт о расследовании будет направлен прокурору, который вынесет свой вердикт по этому делу. Окончательное решение примет судья.

Напомним, Неймара обвинила в изнасиловании бразильская модель Нажила Триндади. По её словам, преступление было совершено 15 мая в отеле Парижа.