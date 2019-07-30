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Полиция закрыла дело в отношении Неймара

сегодня, 06:58

Нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании, сообщают бразильские СМИ.

Полиция в ходе расследования не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом и приняла решение закрыть дело. Отчёт о расследовании будет направлен прокурору, который вынесет свой вердикт по этому делу. Окончательное решение примет судья.

Напомним, Неймара обвинила в изнасиловании бразильская модель Нажила Триндади. По её словам, преступление было совершено 15 мая в отеле Парижа.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил STVA 1
   49 / 800
сегодня в 09:44
Не!!
Как в бразильских сериалах!
cska plus
cska plus
   10 / 800
сегодня в 09:39
Сексопатолог сделал заключение для полиции, что неймар по природе не может изнасиловать.
STVA 1
STVA 1 ответил cevin cigan
   56 / 800
сегодня в 09:29
Не!!
cevin cigan
cevin cigan ответил STVA 1
   49 / 800
сегодня в 09:05
Правду знают только он и модель
Да там подстава сто пудовая! Не смотрел видео?
Alex12357
Alex12357 ответил NGYRZ
   511 / 800
сегодня в 08:51
Не ну это ни в какие ворота не лезет. Сколько уже можно, когда наконец такие девки будут отвечать по закону за клевету.
За такие деяния Господь воздаст им должное!
NGYRZ
NGYRZ
   38 / 800
сегодня в 08:36
Не ну это ни в какие ворота не лезет.

Сколько уже можно, когда наконец такие девки будут отвечать по закону за клевету.
112910415
112910415
   67 / 800
сегодня в 08:31
подозреваемый доказал неспособность..
Ладожский
Ладожский
   24 / 800
сегодня в 08:20
Дело насквозь гнилое.
Novograd
Novograd
   734 / 800
сегодня в 08:10
Ну раз приехала значит била не против а то шо ето просто трах и дасвидос ее разозлил
STVA 1
STVA 1
   56 / 800
сегодня в 07:57
Правду знают только он и модель
ДАША Д
ДАША Д
   126 / 800
сегодня в 07:56
От французской полиции ушел, но от испанской налоговой еще никто не уходил!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   326 / 800
сегодня в 07:52
Петушка в петушатник!
VIPded
VIPded
   62 / 800
сегодня в 07:48
откупился, наверное...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 800
сегодня в 07:41
Неймару даже обидно.....
И здесь признали симуляцию.....
dalex83
dalex83
сегодня в 07:37
Посадить и заставить отбывать срок в России точно петушок станет еще больгим петухом) а так следовало бы для порки как мамаева и кокорина
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил beefs
   181 / 800
сегодня в 07:10
На неё уголовное дело завели
beefs
beefs
   74 / 800
сегодня в 07:09
А как теперь с Нажилой?
Морозовский
Морозовский
   4 / 800
сегодня в 07:07
Неймара суд просто обязан заставить жениться на модели!
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