Хаби Алонсо обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Испании обвинила бывшего футболиста «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии» Хаби Алонсо в уклонении от уплаты налогов.
Алонсо обвиняется в том, что он в 2013 году не заплатил в казну государства 572 тысячи евро.
Стоит отметить, что в прошлом году испанец уже обвинялся в аналогичном преступлении, тогда прокуратура сообщила о трех налоговых преступлениях со стороны игрока в период с 2010-го по 2012 год. Обвинение запрашивало для Алонсо пять лет тюрьмы.
Алонсо завершил карьеру игрока в 2017 году.