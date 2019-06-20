Хаби Алонсо обвиняется в уклонении от уплаты налогов

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Прокуратура Испании обвинила бывшего футболиста «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии» в уклонении от уплаты налогов.

Алонсо обвиняется в том, что он в 2013 году не заплатил в казну государства 572 тысячи евро.

Стоит отметить, что в прошлом году испанец уже обвинялся в аналогичном преступлении, тогда прокуратура сообщила о трех налоговых преступлениях со стороны игрока в период с 2010-го по 2012 год. Обвинение запрашивало для Алонсо пять лет тюрьмы.

Алонсо завершил карьеру игрока в 2017 году.