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Хаби Алонсо обвиняется в уклонении от уплаты налогов

сегодня, 19:47

Прокуратура Испании обвинила бывшего футболиста «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии» Хаби Алонсо в уклонении от уплаты налогов.

Алонсо обвиняется в том, что он в 2013 году не заплатил в казну государства 572 тысячи евро.  

Стоит отметить, что в прошлом году испанец уже обвинялся в аналогичном преступлении, тогда прокуратура сообщила о трех налоговых преступлениях со стороны игрока в период с 2010-го по 2012 год. Обвинение запрашивало для Алонсо пять лет тюрьмы.

Алонсо завершил карьеру игрока в 2017 году.

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Kresi frok
Kresi frok
   151 / 708
сегодня в 21:06
Настоящий ройаловец.
kotmyshka
kotmyshka
   75 / 708
сегодня в 19:54
Это Испания...
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