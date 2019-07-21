Кокорину и Мамаеву подыскали работу в тюрьме — зарплата 11 280 рублей

сегодня, 16:26

Стало известно, чем в тюрьме будут заниматься форвад «Зенита» и полузащитник «Краснодара» .

Сообщается, что оба футболиста будут работать в тюремном цеху по 8 часов в день, 6 раз в неделю. Они должны будут упаковывать одноразовые костюмы. За работу футболисты будут получать по 11 280 рублей.