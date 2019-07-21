Кокорину и Мамаеву подыскали работу в тюрьме — зарплата 11 280 рублей

Стало известно, чем в тюрьме будут заниматься форвад «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
Сообщается, что оба футболиста будут работать в тюремном цеху по 8 часов в день, 6 раз в неделю. Они должны будут упаковывать одноразовые костюмы. За работу футболисты будут получать по 11 280 рублей.
Но в случае с Кокориным все немного иначе. Руководство «Зенита» не раз подчеркивало, что готово всячески поддерживать своего футболиста. Пытались даже клубных докторов направить к нему в СИЗО для лечения больного колена, но не вышло — следователи не дали добро. Так что пока судом не доказана вина Александра, он получает зарплату даже в заключении.
Нетрудно подсчитать, сколько именно. Кокорин отсидел в «Бутырке» уже полгода. В месяц он получает 20,2 млн рублей, за шесть месяцев — 121,2 млн рублей. Если отсидит целиком еще полгода во время следствия, как постановил суд, умножьте эту сумму на 2. Только за один день в СИЗО Кокорин зарабатывает около 673 тысяч рублей. Больше, чем среднестатистический россиянин за год.
Но в случае с Кокориным все немного иначе. Руководство «Зенита» не раз подчеркивало, что готово всячески поддерживать своего футболиста. Пытались даже клубных докторов направить к нему в СИЗО для лечения больного колена, но не вышло — следователи не дали добро. Так что пока судом не доказана вина Александра, он получает зарплату даже в заключении.
Нетрудно подсчитать, сколько именно. Кокорин отсидел в «Бутырке» уже полгода. В месяц он получает 20,2 млн рублей, за шесть месяцев — 121,2 млн рублей. Если отсидит целиком еще полгода во время следствия, как постановил суд, умножьте эту сумму на 2. Только за один день в СИЗО Кокорин зарабатывает около 673 тысяч рублей. Больше, чем среднестатистический россиянин за год.
С мамаевым не знаю
С мамаевым не знаю
а там трех-разовое питание+ночлег)
а там трех-разовое питание+ночлег)