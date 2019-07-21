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Кокорину и Мамаеву подыскали работу в тюрьме — зарплата 11 280 рублей

сегодня, 16:26

Стало известно, чем в тюрьме будут заниматься форвад «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Сообщается, что оба футболиста будут работать в тюремном цеху по 8 часов в день, 6 раз в неделю. Они должны будут упаковывать одноразовые костюмы. За работу футболисты будут получать по 11 280 рублей.

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mortid
mortid ответил Sully
   198 / 798
сегодня в 17:26
отвалят смотрящему по зоне, тот их перекрестит в блатные... а блатным работать нельзя)) так что отмажутся...
Какие блатные? они на "красной" зоне :D там одна козлотня.
beefs
beefs
   82 / 798
сегодня в 17:26
Ничего себе ещё и зарплату платят, из зоны выйдут миллионера. ..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 798
сегодня в 17:25
А многие россияне всю жизнь за такую зарплату пашут, а потом чуть меньшую пенсию получают...
LOpp
LOpp
   6 / 798
сегодня в 17:24
Собственно МРОТ
grazie100
grazie100
сегодня в 17:21
Всем понятно кто хлопотал за срок для этих ребят ,а также те к то сейчас выполняют эту порученную им работу.Когда ребята выйдут , думаю они приложат немало усилий чтобы забить в те ворота столько, сколько они смогут и ещё чуть-чуть. Так что на ферме ещё долго не дождутся чемпионств.
ДАША Д
ДАША Д
   130 / 798
сегодня в 17:17
Хоть делом займутся, а то всю жизнь мячик гоняли.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Заур-ЗВЕРЬ
   305 / 798
сегодня в 17:13
11800 на воле не все работу не находят))) а там трех-разовое питание+ночлег)
так написал как будто отель в чехии. трехразовое говнище а не питание там) и вряд ли трехразовое. )
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   305 / 798
сегодня в 17:11
вот это я понимаю заслуженная зарплата))))
Sully
Sully
   106 / 798
сегодня в 17:09
отвалят смотрящему по зоне, тот их перекрестит в блатные... а блатным работать нельзя)) так что отмажутся...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   291 / 798
сегодня в 16:48
Согласно российскому законодательству, до вынесения окончательного вердикта суда уволить работника ФК «Зенит» не может, поскольку это является нарушением Трудового кодекса. Но может приостановить выплату зарплаты в связи с отсутствием основания для ее начисления. Собственно, за что платить, если ты не выполняешь свои трудовые обязанности? В таком случае в табели учета рабочего времени работника проставляется специальный код, в соответствии с которым начисление заработанной платы не производится. Любой бухгалтер в курсе таких тонкостей.

Но в случае с Кокориным все немного иначе. Руководство «Зенита» не раз подчеркивало, что готово всячески поддерживать своего футболиста. Пытались даже клубных докторов направить к нему в СИЗО для лечения больного колена, но не вышло — следователи не дали добро. Так что пока судом не доказана вина Александра, он получает зарплату даже в заключении.

Нетрудно подсчитать, сколько именно. Кокорин отсидел в «Бутырке» уже полгода. В месяц он получает 20,2 млн рублей, за шесть месяцев — 121,2 млн рублей. Если отсидит целиком еще полгода во время следствия, как постановил суд, умножьте эту сумму на 2. Только за один день в СИЗО Кокорин зарабатывает около 673 тысяч рублей. Больше, чем среднестатистический россиянин за год.
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   120 / 798
сегодня в 16:48
На ириски в чепке хватит. )))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Zenit_84
   179 / 798
сегодня в 16:44
Контракт кококорина закончился
С мамаевым не знаю
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил Zenit_84
   291 / 798
сегодня в 16:44
Плюс зарплата в клубах
думаешь им там им заплатят за их косяки???
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   291 / 798
сегодня в 16:42
нехорошо смеяться над чужим горем, но "богатые тоже плачут"
dimagas1
dimagas1
   90 / 798
сегодня в 16:42
Одни плюсы,вечером чифир с сокамерниками)))
Zenit_84
Zenit_84
   114 / 798
сегодня в 16:40
Плюс зарплата в клубах
Qwеrty
Qwеrty
   60 / 798
сегодня в 16:39
освободятся при бабле,коньячку попьют
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   291 / 798
сегодня в 16:38
11800 на воле не все работу не находят)))
а там трех-разовое питание+ночлег)
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   4 / 798
сегодня в 16:36
А в зените кокорин получал 5,5 млн евро,хахахахах
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   259 / 798
сегодня в 16:27
кто ищет работу, вон, и кормешка, и крыша над головой. Еще и зп
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