Адвокат рассказал, с кем будут сидеть Кокорин и Мамаев

Вячеслав Барик, адвокат брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, с кем будут содержаться его подзащитный и другие фигуранты дела после перевода из СИЗО в колонию.

Ребята будут содержаться с так называемыми первоходами, а вот статьи, как в СИЗО, учитывать уже не будут. Но нужно понимать, что здесь большую роль играет категория преступления. Осуждённых за тяжкие там нет, они отбывают наказание на другом режиме. Конечно, попадаются разные люди. Александр Кокорин на суде рассказал о своём знакомстве с человеком, которого судят за непреднамеренное убийство. Но, повторюсь, ключевую роль тут играет классификация преступления.