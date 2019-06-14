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Адвокат рассказал, с кем будут сидеть Кокорин и Мамаев

сегодня, 16:12

Вячеслав Барик, адвокат брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, с кем будут содержаться его подзащитный и другие фигуранты дела после перевода из СИЗО в колонию.

Ребята будут содержаться с так называемыми первоходами, а вот статьи, как в СИЗО, учитывать уже не будут. Но нужно понимать, что здесь большую роль играет категория преступления. Осуждённых за тяжкие там нет, они отбывают наказание на другом режиме. Конечно, попадаются разные люди. Александр Кокорин на суде рассказал о своём знакомстве с человеком, которого судят за непреднамеренное убийство. Но, повторюсь, ключевую роль тут играет классификация преступления.

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Все комментарии
Gelious
Gelious
   40 / 745
сегодня в 17:26
Звучит так, будто состав игроков под них подбирают
Igo0rek
Igo0rek
   66 / 745
сегодня в 17:21
А почему не Жорин адвокат? Ведь где хайповое дело, там и он.
311
311
   54 / 745
сегодня в 17:10
Главное, чтобы со свиньями не посадили!)
АС35
АС35
   11 / 745
сегодня в 17:10
Всё, что смог адвокат, в этом долговременном процессе, это рассказать, с кем будут сидеть Кокорин и Мамаев. Адвокаты у подсудимых были один другого "лучше".
LOpp
LOpp
   31 / 745
сегодня в 16:48
С серийными маньяками уж не посадят.
Novograd
Novograd
   358 / 745
сегодня в 16:31
Короче ждите на 2 петушков боше ахааааааааааа
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   122 / 745
сегодня в 16:28
Татуированного Мамая сразу смотрящим назначат.
CSKA2012
CSKA2012
   119 / 745
сегодня в 16:24
Братушками которые ставочки делают на зоне сидеть они будут ) главное с обиженными не побрататься ))
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   404 / 745
сегодня в 16:21
адвокатов они конечно адских наняли - полные ламеры, поэтому и дело проиграли
наверное друзья-знакомые, такие же дауны, посоветовали
бросающая вызов пенальтистка
бросающая вызов пенальтистка
сегодня в 16:18
слава лучше подскажи своему башляющему бабки каккую тату набить типо бабочки на ...
бросающая вызов пенальтистка
бросающая вызов пенальтистка
сегодня в 16:17
я в аху вот так новость ))))
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   115 / 745
сегодня в 16:15
Да такие пацаны свои полгода на одной ноге отстоять должны! В натуре !
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