Баркли: «Лэмпард призывает нас рисковать и не жалеть себя»

Полузащитник «Челси» поделился мнением о новом наставнике команды .

У нас новый тренер и новые схемы. Нужно к ним привыкнуть. Сейчас я играю ближе к нападению и должен мыслить как нападающий. Я также должен много работать без мяча и отрабатывать в обороне. Я голоден до голов и хочу пробираться в штрафную.

Лэмпард поможет всем полузащитникам. Он легенда футбола и самый результативный хавбек в истории Премьер-Лиги, так что мы должны перенять его опыт.

Он призывает нас выражать себя на поле, рисковать и не жалеть себя, чаще бить по воротам и создавать голевые моменты. Он прививает команде рабочую этику, которой придерживался в игровые годы.