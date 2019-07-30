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Баркли: «Лэмпард призывает нас рисковать и не жалеть себя»

сегодня, 10:26

Полузащитник «Челси» Росс Баркли поделился мнением о новом наставнике команды Фрэнке Лэмпарде.

У нас новый тренер и новые схемы. Нужно к ним привыкнуть. Сейчас я играю ближе к нападению и должен мыслить как нападающий. Я также должен много работать без мяча и отрабатывать в обороне. Я голоден до голов и хочу пробираться в штрафную.

Лэмпард поможет всем полузащитникам. Он легенда футбола и самый результативный хавбек в истории Премьер-Лиги, так что мы должны перенять его опыт.

Он призывает нас выражать себя на поле, рисковать и не жалеть себя, чаще бить по воротам и создавать голевые моменты. Он прививает команде рабочую этику, которой придерживался в игровые годы.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   323 / 800
сегодня в 13:48
Пока что всё это болтовня. В ближайшие 5-7 туров увидим что из себя представляете
The Frei
The Frei ответил ROMA DROGBA
сегодня в 11:54
Лэмпард пытается сделать из Баркли... себя?
Баркли стал 2м Лэмпардом, как только в Челси перешел, так что для Баркли ничего нового.
dzvinka
dzvinka ответил ROMA DROGBA
   83 / 800
сегодня в 10:48
Лэмпард пытается сделать из Баркли... себя?
ну судя по последним 2-3 годам того что делал Баркли... возможно стоит попробывать, почему нет))
Zenit_84
Zenit_84
   101 / 800
сегодня в 10:36
Привыкните
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   389 / 800
сегодня в 10:35
Лэмпард пытается сделать из Баркли... себя?
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