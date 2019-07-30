Широков: «По первым матчам сезона вообще не понимаю, во что играет Кононов»

Экс-игрок «Спартака» в эфире канала «Матч Премьер» поделился мнением об игре московской команды под руководством .

Я не вижу, что хочет Кононов. Осенью – ещё ладно, можно было говорить о том, что он только пришёл, мало времени. Но потом была зима и вся весна. Хорошо, весной фрагментами ещё была видна какая-то игра, но в первых трёх матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.

Есть ли смысл менять тренера на старте сезона? Однажды, сделав такое, они стали чемпионами. Может оказаться действенным, на фарт можно попробовать. Тогда Каррера уже был в системе клуба. Может, и сейчас в тренерском штабе есть кто-то, кем можно заменить Кононова.