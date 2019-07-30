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Широков: «По первым матчам сезона вообще не понимаю, во что играет Кононов»

сегодня, 02:56

Экс-игрок «Спартака» Роман Широков в эфире канала «Матч Премьер» поделился мнением об игре московской команды под руководством Олега Кононова.

Я не вижу, что хочет Кононов. Осенью – ещё ладно, можно было говорить о том, что он только пришёл, мало времени. Но потом была зима и вся весна. Хорошо, весной фрагментами ещё была видна какая-то игра, но в первых трёх матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет. 

Есть ли смысл менять тренера на старте сезона? Однажды, сделав такое, они стали чемпионами. Может оказаться действенным, на фарт можно попробовать. Тогда Каррера уже был в системе клуба. Может, и сейчас в тренерском штабе есть кто-то, кем можно заменить Кононова.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 807
сегодня в 06:29
Ахахах! Кононов играет в спартака.
beefs
beefs
   78 / 807
сегодня в 06:10
Шалимова сидит и видит себя на месте Кононов, правда это уже было...
112910415
112910415
   66 / 807
сегодня в 05:23
главное, соперники ничего не понимают и испытывают дискомфорт
ДСА
ДСА
   167 / 807
сегодня в 04:48
Печальная ситуация с тренером
Je suis КСИР
Je suis КСИР
   723 / 807
сегодня в 04:42
Есть ли смысл менять тренера на старте сезона? Однажды, сделав такое, они стали чемпионами.
Рецепт понятен. Самое время возвращать Карреру. А можно сразу Романцева. И чемпионство гарантировано.
Ладожский
Ладожский
   23 / 807
сегодня в 04:40
Готовится в пердив.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   193 / 807
сегодня в 04:37
Шалимов готов заменить Кононова в любой момент.
mihaluch
mihaluch
   59 / 807
сегодня в 03:36
Заменят Кононова после того как сольют "Туну".
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