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Гуренко: «Не думаю, что у „Локо“ регресс. „Железнодорожники“ выкарабкаются»

сегодня, 08:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился впечатлениями от московского дерби между «железнодорожниками» и ЦСКА (0:1).

Были большие ожидания от этого матча в плане борьбы и скоростей. Голевых моментов было совсем не много, а исход матча в итоге решил очень спорный пенальти. Обычно встречи этих команд получаются более яркими. Хотелось увидеть больше эмоций, больше драйва — всё-таки собрался полный стадион. Не думаю, что у «Локомотива» регресс. У любой команды бывают ямы и удачные моменты. Уверен, «железнодорожники» выкарабкаются. Юрий Павлович Сёмин знает, как преодолевать такие ситуации.

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Все комментарии
beefs
beefs
   74 / 800
сегодня в 11:19
Режиссёр уже сценарий написал, скоро узнаем кто в этом году наснасен чемпионом..
Морозовский
Морозовский
   4 / 800
сегодня в 10:38
Как "Зенит" станет чемпионом?! Да какая разница! Поздравляю "Зенит" с чемпионством!
112910415
112910415
   67 / 800
сегодня в 10:33
пустяки, дело житейское
ДСА
ДСА
   185 / 800
сегодня в 10:21
Нужно побеждать в ближайшем матче.
Дровосеки
Дровосеки
   329 / 800
сегодня в 09:51
Жд в депо!
cska plus
cska plus
   10 / 800
сегодня в 09:37
Я бы согласился с Сергеем, только вот слово спорный всё подпортило, можно же вспомнить спорные победы Локо с минимальным счётом, здесь всё по делу из двух стопроцентный пенальти дали один и мы довольны.
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   137 / 800
сегодня в 09:10
На очень спорных, если не сказать левых пенальти, Сухина затащил депо по весне.
А тут все нормально было.
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