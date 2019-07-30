Гуренко: «Не думаю, что у „Локо“ регресс. „Железнодорожники“ выкарабкаются»

Экс-полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями от московского дерби между «железнодорожниками» и ЦСКА (0:1).

Были большие ожидания от этого матча в плане борьбы и скоростей. Голевых моментов было совсем не много, а исход матча в итоге решил очень спорный пенальти. Обычно встречи этих команд получаются более яркими. Хотелось увидеть больше эмоций, больше драйва — всё-таки собрался полный стадион. Не думаю, что у «Локомотива» регресс. У любой команды бывают ямы и удачные моменты. Уверен, «железнодорожники» выкарабкаются. Юрий Павлович Сёмин знает, как преодолевать такие ситуации.