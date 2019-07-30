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Терентьев о голе Бердыева на сборах «Ростова»: «Это бы разорвало Инстаграм»

сегодня, 04:11

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился впечатлениями от работы с Курбаном Бердыевым в период игры за «Ростов».

Очень требовательный специалист, у него нет мелочей. В игре он заставляет тебя проявлять самые сильные качества. Если нет техники, то не нужно лезть в обыгрыш. Если есть скорость, беги в свободную зону. И самое главное: всё делать нужно, подумав. Подумал и побежал. Его штаб работал по 24 часа. Коллеги Бердыева говорили, к примеру, вечером: вы сейчас спать, а мы смотреть игры соперника. Фанатик своего дела. Куда бы он ни пошёл работать, все от него будут в восторге. 

Какие-то параллели с тренировками у Семака я провожу. У них есть общее в тактическом плане. А общая картина не похожа. У Бекиича тренировки были короче и интенсивней. Мы постоянно отрабатывали прессинг, который приносил плоды в официальных матчах. В цикле между играми занятия были по часу, может, даже короче. У Богданыча тренировки более объёмные. И их сравнивать нельзя. Просто видение футбола в некоторых вещах совпадает. 

Нам Бердыев всегда говорил, чтоб мы особо не доверяли прессе. Да, есть хорошие журналисты, но кто-то пытается вызнать про конфликт в команде, чтоб просто вызвать резонанс. Поэтому нам Бердыев не рекомендовал общаться с прессой. Но в жизни Бердыев совсем другой человек. Заходит в раздевалку с улыбкой, смеётся. На сборах был такой эпизод. Я не знал, что он сильный футболист… В Испании был товарищеский матч: тренеры против администраторов. Бердыев повозил четверых, отдал передачу, открылся и в подкате забил гол. Все в изумлении, за голову схватились. Это сняли на видео. Сейчас покажи – разорвало бы Инстаграм. Но, насколько я знаю, Бекиич не разрешил выкладывать это в Сеть. Я очень уважаю его, уникальный тренер. Поэтому решил таким маленьким секретом поделиться, надеюсь, ничего страшного.

Ранее сообщалось о том, что Бердыев готов поработать в одном из трёх клубов чемпионата России.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   59 / 807
сегодня в 06:29
Скорей всего Бердыев придёт в "Динамо".
Владимир Сатанин
Владимир Сатанин
сегодня в 05:54
Бердыев бы сказал: "Вынь свой язык из моей ж..":)))
Аксинья
Аксинья
   41 / 807
сегодня в 04:58
Все понятно на то что Бердыев может втолковать за пять минут Семаку потребуется час...
Zenit_84
Zenit_84
   103 / 807
сегодня в 04:21
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