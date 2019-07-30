Радимов: «Кононов – сильный тренер, но никак не определится с составом»

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» высказался о главном тренере и составе «Спартака».

В его чемпионские перспективы я не верю. У «Спартака» столько проблем – и внутриклубных, и игровых, что за сезон их точно не распутать.

Горлукович уверяет, что Кононов – путь в никуда? Ну, я не столь категоричен… Кононов – сильный тренер, что доказал работой в предыдущих клубах. Но в «Спартаке» почему-то никак не определится со стартовым составом. Это мешает. Маленький пример. И на предсезонке, и в первом матче с «Сочи» он выпускает в основе Ломовицкого. Проходит второй тур – парня неожиданно отдают в аренду «Арсеналу»! Возникает вопрос – зачем же ты наигрывал Ломовицкого в составе? Я бы ещё понял, если б его продали за большие деньги – как Ханни в Катар. Но аренда… Где логика? И так у «Спартака» во всём.

Орлов считает, что у «Спартака» нет полузащиты? У меня другое мнение. Разве Фернандо и Зобнин – плохие игроки? Бакаев ярко проявил себя в прошлом сезоне. И Мирзова взяли. Теперь осталось купить Джорджевича – и будет тульский «Арсенал» в красно-белой обёртке. Если серьёзно, в целом «Спартак» располагает хорошими исполнителями в средней линии. Хотя, конечно, это не звёзды уровня Гаврилова, Черенкова, Мостового, Титова.

Разумеется, нужна «десятка». Ушли Глушаков и Ханни – значит, надо приобрести игрока в центральную зону…