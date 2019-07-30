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Радимов: «Кононов – сильный тренер, но никак не определится с составом»

сегодня, 02:15

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о главном тренере и составе «Спартака».

В его чемпионские перспективы я не верю. У «Спартака» столько проблем – и внутриклубных, и игровых, что за сезон их точно не распутать. 

Горлукович уверяет, что Кононов – путь в никуда? Ну, я не столь категоричен… Кононов – сильный тренер, что доказал работой в предыдущих клубах. Но в «Спартаке» почему-то никак не определится со стартовым составом. Это мешает. Маленький пример. И на предсезонке, и в первом матче с «Сочи» он выпускает в основе Ломовицкого. Проходит второй тур – парня неожиданно отдают в аренду «Арсеналу»! Возникает вопрос – зачем же ты наигрывал Ломовицкого в составе? Я бы ещё понял, если б его продали за большие деньги – как Ханни в Катар. Но аренда… Где логика? И так у «Спартака» во всём. 

Орлов считает, что у «Спартака» нет полузащиты? У меня другое мнение. Разве Фернандо и Зобнин – плохие игроки? Бакаев ярко проявил себя в прошлом сезоне. И Мирзова взяли. Теперь осталось купить Джорджевича – и будет тульский «Арсенал» в красно-белой обёртке. Если серьёзно, в целом «Спартак» располагает хорошими исполнителями в средней линии. Хотя, конечно, это не звёзды уровня Гаврилова, Черенкова, Мостового, Титова. 

Разумеется, нужна «десятка». Ушли Глушаков и Ханни – значит, надо приобрести игрока в центральную зону…

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   59 / 807
сегодня в 07:29
Кононов практически лишён выбора игроков. В таких условиях не возможно что-то строить.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   193 / 807
сегодня в 06:47
Кононов временная фигура на период перестройки. Увольнять его сейчас нет смысла.
Кошк 47
Кошк 47
   503 / 807
сегодня в 03:50
Дайте таки Кононову ещё поработать)))верим!!!
Ладожский
Ладожский
   23 / 807
сегодня в 02:24
Кононову нужно с командой определяться.
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