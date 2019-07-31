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Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»

сегодня, 15:37
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Реал» вчера играл против «Тоттенхэма» в рамках 1/2 финала Audi Cup.

В это же самое время полузащитник команды Гарет Бэйл играл в гольф. Об этом сообщает El Confidencial. Главный тренер команды Зинедин Зидан же заявил, что футболист не полетел на турнир из-за плохого самочувствия. 

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   345 / 832
сегодня в 16:51
В гольф играть и в футбол, большая разница. Он же не при смерти, а самочувствие только плохое.
Don trambon
Don trambon
   71 / 832
сегодня в 16:30
Так а зачем тогда ему переход в Китай сорвали в Мадриде?) Пытались ему так насолить? Судя по всему ему на это как-то по.)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   276 / 832
сегодня в 16:21
Ахахах это позорище а не клуб))
Команда тренируется, некоторые игроки играют в гольф, тренер нагло лжет в прямом эфире))
DXTK
DXTK
   243 / 832
сегодня в 16:14
Видимо Бэйл представил мяч для голфа, как лысину зидана, и как он клюшкой по нему бы лупил.....
GGGringOOO
GGGringOOO
   624 / 832
сегодня в 16:14
Тренер его не любит. Врач прописал ещё раз перечитать свой договор, полюбоваться там на "17 Лямов в год", и сыграть партейку в гольф.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 832
сегодня в 16:06
Пока "Реал" пытается его сбагрить, Бейл на реаловскую зарплату натренируется играть в гольф, станет великим игроком и будет грести деньги лопатой как Тайгер Вудс.))

Ну или на крайняк просто хорошо проведет время на пересовские лавандосы, пиная мячик клюшкой и попивая винчик))
No problem
No problem
   150 / 832
сегодня в 16:03
Да пошёл он ******й,дармоед конченный.
дурман
дурман
   631 / 832
сегодня в 15:59
С такой зарплатой я бы тоже играл
Novograd
Novograd
   706 / 832
сегодня в 15:56
Молоток а 3 делать еси баран у руля
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   202 / 832
сегодня в 15:53
Самочувствие не играет роли когда речь идёт о гольфе!
League1
League1
   215 / 832
сегодня в 15:42
Для игры в гольф самочувствие совсем не нужно. Гольф игра для пенсионеров и полутрупов.
KaiserRM
KaiserRM
   410 / 832
сегодня в 15:40
Всплыла тема гольфа,и щас при каждом удобном случае журналюги пихают гольф))
Хотя не удивлюсь если это правда)
Его агент тоже любит на диване гольф смотреть,видать он его и подсадил на это)
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