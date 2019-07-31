Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»

«Реал» вчера играл против «Тоттенхэма» в рамках 1/2 финала Audi Cup.
В это же самое время полузащитник команды Гарет Бэйл играл в гольф. Об этом сообщает El Confidencial. Главный тренер команды Зинедин Зидан же заявил, что футболист не полетел на турнир из-за плохого самочувствия.
Команда тренируется, некоторые игроки играют в гольф, тренер нагло лжет в прямом эфире))
Команда тренируется, некоторые игроки играют в гольф, тренер нагло лжет в прямом эфире))
Ну или на крайняк просто хорошо проведет время на пересовские лавандосы, пиная мячик клюшкой и попивая винчик))
Ну или на крайняк просто хорошо проведет время на пересовские лавандосы, пиная мячик клюшкой и попивая винчик))
Хотя не удивлюсь если это правда)
Его агент тоже любит на диване гольф смотреть,видать он его и подсадил на это)
Хотя не удивлюсь если это правда)
Его агент тоже любит на диване гольф смотреть,видать он его и подсадил на это)