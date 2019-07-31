Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»

сегодня, 15:37

«Реал» вчера играл против «Тоттенхэма» в рамках 1/2 финала Audi Cup.

В это же самое время полузащитник команды играл в гольф. Об этом сообщает El Confidencial. Главный тренер команды Зинедин Зидан же заявил, что футболист не полетел на турнир из-за плохого самочувствия.