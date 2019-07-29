Клуб Пике вышел в третью лигу Испании

вчера, 17:27

Футбольный клуб «Андорра», которым владеет защитник «Барселоны» , будет выступать в третьем по силе дивизионе Испании. Такое решение приняла Королевская испанская футбольная федерация.

По итогам минувшего сезона «Андорра» вышла из пятого в четвертый дивизион Испании. Затем получила место без борьбы в третьей лиге, так как клуб «Реус» был понижен в статусе из-за административного наказания. При этом клубу Пике пришлось заплатить около 450 тысяч евро, чтобы занять место «Реуса».

Ранее сообщалось, что Пике планирует купить еще один футбольный клуб.