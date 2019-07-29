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Клуб Пике вышел в третью лигу Испании

вчера, 17:27

Футбольный клуб «Андорра», которым владеет защитник «Барселоны» Жерар Пике, будет выступать в третьем по силе дивизионе Испании. Такое решение приняла Королевская испанская футбольная федерация.

По итогам минувшего сезона «Андорра» вышла из пятого в четвертый дивизион Испании. Затем получила место без борьбы в третьей лиге, так как клуб «Реус» был понижен в статусе из-за административного наказания. При этом клубу Пике пришлось заплатить около 450 тысяч евро, чтобы занять место «Реуса».

Ранее сообщалось, что Пике планирует купить еще один футбольный клуб.

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lawr19730
lawr19730
   293 / 809
вчера в 19:38
Твиттераст торжествуэ)))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   210 / 809
вчера в 18:28
Так и Ла Лигу возьмут...лет через 60😏
ДСА
ДСА
   163 / 809
вчера в 17:28
Начался грандиозный подъём наверх.
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