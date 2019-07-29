Мане вложил 270 тыс. евро в строительство школы в родной деревне в Сенегале

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане оказал финансовую помощь родной деревне в Сенегале. Футболист вложил 270 тысяч евро в строительство школы.
Напомним, что Мане сейчас находится в отпуске. Футболист не примет участия в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».
но вот я тоже подумал, создал бы там в Сенегале юр. лицо, сам нанял бы людей, своя компания построила бы здание и сдала его в оренду сель.совету под школу за 1 доллар на 50 лет. А прямо бросать бабло сенегальским чинушам.... такое дело.
Кака как-то давал денег на постройку церкви в Бразилии... все знаем чем кончилось.
но вот я тоже подумал, создал бы там в Сенегале юр. лицо, сам нанял бы людей, своя компания построила бы здание и сдала его в оренду сель.совету под школу за 1 доллар на 50 лет. А прямо бросать бабло сенегальским чинушам.... такое дело.
Кака как-то давал денег на постройку церкви в Бразилии... все знаем чем кончилось.