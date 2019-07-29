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Мане вложил 270 тыс. евро в строительство школы в родной деревне в Сенегале

вчера, 17:41

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане оказал финансовую помощь родной деревне в Сенегале. Футболист вложил 270 тысяч евро в строительство школы.

Напомним, что Мане сейчас находится в отпуске. Футболист не примет участия в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил la-respect0
   76 / 809
вчера в 21:38
Построят ,дай Бог,на 120 тысяч, а остальные в кармашек))
Мане молодчина конечно.
но вот я тоже подумал, создал бы там в Сенегале юр. лицо, сам нанял бы людей, своя компания построила бы здание и сдала его в оренду сель.совету под школу за 1 доллар на 50 лет. А прямо бросать бабло сенегальским чинушам.... такое дело.
Кака как-то давал денег на постройку церкви в Бразилии... все знаем чем кончилось.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   208 / 809
вчера в 20:03
Доброе дело сделал Садио. Молодец
ДСА
ДСА
   163 / 809
вчера в 18:38
А остальные негры только деньги по карманам рассовывают
la-respect0
la-respect0
   573 / 809
вчера в 18:08
Построят ,дай Бог,на 120 тысяч, а остальные в кармашек))
Van Vanovich
Van Vanovich ответил Footbolista
   360 / 809
вчера в 17:48
зенитовец и уголовник Кокорин выпил шампанского на 270 тыс.€...
)))
Footbolista
Footbolista
   7 / 809
вчера в 17:47
зенитовец и уголовник Кокорин выпил шампанского на 270 тыс.€...
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