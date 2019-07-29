Мане вложил 270 тыс. евро в строительство школы в родной деревне в Сенегале

вчера, 17:41

Нападающий «Ливерпуля» оказал финансовую помощь родной деревне в Сенегале. Футболист вложил 270 тысяч евро в строительство школы.

Напомним, что Мане сейчас находится в отпуске. Футболист не примет участия в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».