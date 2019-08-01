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Семак: «У „Краснодара“ есть изменения в составе, но игра не изменилась»

сегодня, 12:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар03.08.2019 в 21:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром». 

Далер Кузяев работает в общей группе. Смольников и Шатов работают частично. Их участие под вопросом. По Маку пока сложно сказать.

У «Краснодара» есть изменения в составе, но игра команды не сильно поменялась. Раньше был Перейра, который отдавал больше тонких передач. Сейчас взаимодействие только налаживается. У новичков хорошая техника. Есть и вариативность в атаке. Будем держать в голове несколько вариантов игры. А когда увидим состав, будем вносить коррективы.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   90 / 835
сегодня в 12:50
"Краснодар" навяжет свою игру, но скорей всего будет ничья.
cska plus
cska plus
   11 / 835
сегодня в 12:21
Ничья или быки победят, Зенит пока не впечатляет.
КЭТиК
КЭТиК
   153 / 835
сегодня в 12:18
Спотыкается Краснодар по-прежнему.
beefs
beefs
   97 / 835
сегодня в 12:07
Ожидаем увлекательный матч...
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