Семак: «У „Краснодара“ есть изменения в составе, но игра не изменилась»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Далер Кузяев работает в общей группе. Смольников и Шатов работают частично. Их участие под вопросом. По Маку пока сложно сказать.

У «Краснодара» есть изменения в составе, но игра команды не сильно поменялась. Раньше был Перейра, который отдавал больше тонких передач. Сейчас взаимодействие только налаживается. У новичков хорошая техника. Есть и вариативность в атаке. Будем держать в голове несколько вариантов игры. А когда увидим состав, будем вносить коррективы.