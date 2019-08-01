Гильерме: «Так как я нерусский, на меня давление намного сильнее»

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о своих выступлениях за сборную России.

Всегда верил в себя. Была цель — оказаться в составе сборной. Это уже очень большой плюс. Но, конечно, всегда хочешь играть. Сейчас у меня появилась такая возможность, и я очень этому рад. Хочу сохранить место в основе и сделаю все, чтобы вы меня меньше критиковали. Понимаю, что так как я нерусский, на меня давление намного сильнее.

Я понимаю тех, кто не воспринимает натурализацию. Россия — очень патриотичная страна. Конечно, поддерживаю мнение: не нужно натурализовать футболиста, который играет здесь месяц или год. Даже если он очень хорош. Но смотрите: я живу в России уже 12 лет и планирую здесь остаться после завершения карьеры. Мои дети учатся здесь. Поэтому мой случай — другой. Но у каждого свое мнение.