ГлавнаяНовости

Гильерме: «Так как я нерусский, на меня давление намного сильнее»

сегодня, 10:19

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о своих выступлениях за сборную России.

Всегда верил в себя. Была цель — оказаться в составе сборной. Это уже очень большой плюс. Но, конечно, всегда хочешь играть. Сейчас у меня появилась такая возможность, и я очень этому рад. Хочу сохранить место в основе и сделаю все, чтобы вы меня меньше критиковали. Понимаю, что так как я нерусский, на меня давление намного сильнее.

Я понимаю тех, кто не воспринимает натурализацию. Россия — очень патриотичная страна. Конечно, поддерживаю мнение: не нужно натурализовать футболиста, который играет здесь месяц или год. Даже если он очень хорош. Но смотрите: я живу в России уже 12 лет и планирую здесь остаться после завершения карьеры. Мои дети учатся здесь. Поэтому мой случай — другой. Но у каждого свое мнение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гильерме: «Моя цель - закончить карьеру в „Локомотиве“»
Сегодня, 11:38 Комментарии0
Гильерме: «В Лиге чемпионов мы должны исправиться за прошлый сезон»
Сегодня, 11:11 Комментарии7
Гильерме: «Я не собирался переходить в „Спартак“»
Сегодня, 10:20 Комментарии22
Б. Игнатьев: «„Арсенал“ поборется за выход в следующий раунд Лиги Европы»
Сегодня, 08:44 Комментарии12
Титов: «Шюррле может стать вожаком „Спартака“»
Сегодня, 08:37 Комментарии37
Геркус: «„Краснодару“ по силам дойти до полуфинала Лиги Европы»
Сегодня, 06:40 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
   42 / 842
сегодня в 11:27
Все правильно говорит Гильерме.

Надо вообще порог для натурализации сделать 10 лет жизни в России.
Морозовский
Морозовский
   6 / 842
сегодня в 11:03
Совсем обнаглел, хапуга!
Footbolista
Footbolista
   3 / 842
сегодня в 10:26
Гильерме: Не местные мы...

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100