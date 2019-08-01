Гильерме: «В Лиге чемпионов мы должны исправиться за прошлый сезон»

Вратарь «Локомотива» Гильерме считает, что московский клуб способен войти в тройку сильнейших по итогам чемпионата России по футболу, а также выйти из группы Лиги чемпионов.

Не считаю, что нынешний состав слабее, чем в прошлом сезоне. Сейчас у нас хорошая команда, на таком же уровне, как и в том году. Сезон только начался, изменений в стартовом составе не так много, если бы усилились двумя новыми игроками, то было бы хорошо, потому что впереди Лига чемпионов, но наше руководство знает, как должно быть.

Признаю успешным сезон, если мы займем место в тройке по итогам чемпионата России. В Лиге чемпионов мы должны исправиться за прошлый сезон, в том году не получилось выступить хорошо, я уверен, что в этом году будет по-другому. Можно сыграть с «Манчестер Сити», я всегда мечтал сыграть на английском стадионе, хочу сыграть против своего друга Фернандиньо.