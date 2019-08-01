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Гильерме: «В Лиге чемпионов мы должны исправиться за прошлый сезон»

сегодня, 11:11

Вратарь «Локомотива» Гильерме считает, что московский клуб способен войти в тройку сильнейших по итогам чемпионата России по футболу, а также выйти из группы Лиги чемпионов.

Не считаю, что нынешний состав слабее, чем в прошлом сезоне. Сейчас у нас хорошая команда, на таком же уровне, как и в том году. Сезон только начался, изменений в стартовом составе не так много, если бы усилились двумя новыми игроками, то было бы хорошо, потому что впереди Лига чемпионов, но наше руководство знает, как должно быть.

Признаю успешным сезон, если мы займем место в тройке по итогам чемпионата России. В Лиге чемпионов мы должны исправиться за прошлый сезон, в том году не получилось выступить хорошо, я уверен, что в этом году будет по-другому. Можно сыграть с «Манчестер Сити», я всегда мечтал сыграть на английском стадионе, хочу сыграть против своего друга Фернандиньо.

Ранее Гильерме рассказал о своих выступлениях за сборную России.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   545 / 835
сегодня в 11:42
Дружище Гильерме, о каком "Манчестер Сити" мечтаешь?! Вы сначала научитесь хотя бы не проиграть "Рубину" на своем поле без помощи судьи. Если без судейских ошибок, то после трех туров РПЛ "Локомотив" аж на 11 месте, а "Спартак" вообще в жо.., извиняюсь, - на последнем, 16 месте. Если интересно, вот ссылка
https://www.6/tribuna/blogs/footballkritik/2526235.html
Морозовский
Морозовский
   6 / 835
сегодня в 11:36
Обо76ся, теперь трещит ни о чём каждый день!
Великолепный
Великолепный
   211 / 835
сегодня в 11:31
Удачи вам Гильерме
И обыграть Реал если попадете на него
А тебе отстоять на ноль.
viv
viv
   279 / 835
сегодня в 11:29
Это сделать будет не просто.....главное не повторить 0/0/1:18 и 0:7 семинулевых...
drug01
drug01
   142 / 835
сегодня в 11:23
Это сделать будет очень трудно!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 835
сегодня в 11:22
Пройдите очищение пердивом, дети Геркуса
Паровозов
Паровозов
   268 / 835
сегодня в 11:19
С таким усилением состава исправиться будет невозможно.
ДСА
ДСА
   270 / 835
сегодня в 11:16
Хоть бы 3-е место в группе заняли.
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