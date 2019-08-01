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Гильерме: «Я не собирался переходить в „Спартак“»

сегодня, 10:20

Голкипер «Локомотива» Гильерме заявил, что не вел переговоров со «Спартаком» этим летом.

Предложения были не только от российских команд, но из Европы — Турция, Италия, Испания. Но я изначально хотел остаться здесь. Уже говорил: моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве».

Разговоры о согласованном контракте со «Спартаком» — это все «бла-бла-бла». Согласовал контракт, просил три миллиона, пять миллионов — это все неправда.

Между мной и руководством «Спартака» никаких переговоров не было. Предложения, о которых я сказал, между собой обсуждали клубы. Я готов повторить, что никогда не перейду в «Спартак». Я ведь сдержал слово! Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве». В «Спартак» не перейду.

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Все комментарии
ОЛЛС
ОЛЛС
   141 / 842
сегодня в 11:37
Опроверг и правильно сделал.Гильерме уже долгое время играет в Локомотиве и его все устраивает.
Блоссия
Блоссия
   193 / 842
сегодня в 11:31
Сомнительно, чтобы клуб предлагал ключевую позицию в воротах человеку, принципиально не желающему играть за команду. Это во-первых.
А уж сценарий давления на свой клуб с целью выторговывания себе более выгодных условий по контракту просто сшит белыми нитками.
Николай 86
Николай 86
   214 / 842
сегодня в 11:21
Так вот сказал бы это во время переговоров. А задним числом не трудно свою преданность показывать. Лучше б молчал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 842
сегодня в 11:20
Признания в любви Гильерме после того, как удалось нашантажировать "Локо" на жирный контракт. Как это мило, у меня прямо слезы на глазах)))
Спагетти
Спагетти
   176 / 842
сегодня в 11:18
До заключения нового контракта с локо сидел тихо, а теперь раскукарекался:)))
Великолепный
Великолепный
   213 / 842
сегодня в 11:14
Похвальное решение закончить карьеру в родном для него Локо!
Шуnя771
Шуnя771
   25 / 842
сегодня в 10:58
Нужен ты Спартаку!
Ravshan878
Ravshan878
   18 / 842
сегодня в 10:52
П......) Не надо оправдываться. Паровозы далеко ушли. Наверно Щпалыч пстончик ставит.За косяки. Чемоданы упаковал но последние момента очнулся.Чунга чанга.
Башмакоса
Башмакоса
   471 / 842
сегодня в 10:48
Получил контракт до конца карьеры, теперь начинает обещания давать. Спартаку лучше-бы Крицюка купить - гораздо моложе и мастеровитый парень в Краснодаре на лавке сидит.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   83 / 842
сегодня в 10:45
В спартак идти, все равно, что в пердив.
Footbolista
Footbolista ответил 25процентный клоун
   3 / 842
сегодня в 10:43
CSKA2012
CSKA2012
   147 / 842
сегодня в 10:42
Лямов 7-8 предложили бы за год побежал как миленький)) да любой бы из нас так сделал))
parallels
parallels
   47 / 842
сегодня в 10:40
    морозз
    морозз
       20 / 842
    сегодня в 10:38
    Мыльную оперу проводники устроили!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       19 / 842
    сегодня в 10:37
    У спартака и без Бразилы с вратарями всё норм:
    - Один вынимал пятёрочку и лизал штанги
    - Второй герой семинулёвого позора
    - Третий пропускал банки с центра поля и в целом очень надёжен.
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 842
    сегодня в 10:37
    "Локомотив" стоит в сторонке и не является в нашем Чемпе никому ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ СОПЕРНИКОМ. Пустые хлопоты Гильерме.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       12 / 842
    сегодня в 10:34
    А чегож ты этого не сказал до продленя контракта?)))))
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 842
    сегодня в 10:26
    Уберегся от позорного окончания карьеры. Гыгыгы
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 842
    сегодня в 10:25
    Да сиди уже в паровозе...кому ты нужен)...
    d_fincher
    d_fincher
       84 / 842
    сегодня в 10:24
    Его агент набивал цену, используя Спартак. Сам клуб ни сном ни духом. Фанаты Локо уже начали проклинать Гильерме и выгонять их клуба, называть отработанным материалом, а тут раз - и предложение. Знатно подоили Локо.
    drug01
    drug01
       142 / 842
    сегодня в 10:22
      EAGinLE
      EAGinLE
         34 / 842
      сегодня в 10:21
      Так и не нужно было .
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