Гильерме: «Я не собирался переходить в „Спартак“»

Голкипер «Локомотива» Гильерме заявил, что не вел переговоров со «Спартаком» этим летом.

Предложения были не только от российских команд, но из Европы — Турция, Италия, Испания. Но я изначально хотел остаться здесь. Уже говорил: моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве».

Разговоры о согласованном контракте со «Спартаком» — это все «бла-бла-бла». Согласовал контракт, просил три миллиона, пять миллионов — это все неправда.

Между мной и руководством «Спартака» никаких переговоров не было. Предложения, о которых я сказал, между собой обсуждали клубы. Я готов повторить, что никогда не перейду в «Спартак». Я ведь сдержал слово! Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве». В «Спартак» не перейду.