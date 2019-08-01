Жирков: «К системе VAR я отношусь положительно. Никаких проблем нет»

Защитник «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

К системе VAR я отношусь положительно. Никаких проблем нет. Готовимся как к обычной игре, но все игроки понимают, что мы встречаемся с хорошей командой. Сами настраиваемся на матч. Я видел по телевизору несколько матчей «Краснодара». Думаю, они играют в тот же футбол. Больше контролируют мяч, проводят быстрые атаки. Не думаю, что у «Краснодара» что-то поменялось. Как отношусь к тому, что матч начнётся в 21:30? В день игры тяжело целый день сидеть на базе. Только это плохо влияет, а вообще для футболиста нет никаких проблем играть вечером.