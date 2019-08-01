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Жирков: «К системе VAR я отношусь положительно. Никаких проблем нет»

сегодня, 11:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар03.08.2019 в 21:30 Не начался

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

К системе VAR я отношусь положительно. Никаких проблем нет. Готовимся как к обычной игре, но все игроки понимают, что мы встречаемся с хорошей командой. Сами настраиваемся на матч. Я видел по телевизору несколько матчей «Краснодара». Думаю, они играют в тот же футбол. Больше контролируют мяч, проводят быстрые атаки. Не думаю, что у «Краснодара» что-то поменялось. Как отношусь к тому, что матч начнётся в 21:30? В день игры тяжело целый день сидеть на базе. Только это плохо влияет, а вообще для футболиста нет никаких проблем играть вечером.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил Nekit92
   111 / 835
сегодня в 12:45
Зачем ему о спартачах думать?
Цирк все любят. Только теперь его можно увидеть и дома по матч тв или интернету
Nekit92
Nekit92 ответил Gelious
   123 / 835
сегодня в 12:28
Ты может быть и положительно относишься к ВАР, но подумай о спартачах. Их же так пердив дальше ждет.
Зачем ему о спартачах думать?
VIPded
VIPded
   63 / 835
сегодня в 12:26
VAR давно пора было ввести. Достало уже и наше судейство, и симуляции игроков...
Морозовский
Морозовский
   6 / 835
сегодня в 12:10
VAR бессильна к ныряниям Жиркова!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   504 / 835
сегодня в 11:55
Это у свиней должна голова болеть.
Gelious
Gelious
   111 / 835
сегодня в 11:48
Ты может быть и положительно относишься к ВАР, но подумай о спартачах. Их же так пердив дальше ждет.
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