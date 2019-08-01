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Гильерме: «Моя цель - закончить карьеру в „Локомотиве“»

сегодня, 11:38

Голкипер «Локомотива» Гильерме после завершения карьеры не планирует начинать тренерскую деятельность.

Я не знаю, что будет через три года, надеюсь, все будет хорошо. Я не могу сказать, что через три года я завершу карьеру, если у меня будет возможность играть на хорошем уровне, я захочу продолжить. Моя цель - закончить карьеру в «Локомотиве».

Планирую в скором времени начать учебу, в планах - спортивный директор, менеджер, на поле я не вижу себя, может быть, это поменяется через несколько лет. Мы, футболисты, постоянно на сборах, на базе, если я буду тренером, то буду жить так же, но я хочу проводить больше времени с семьей, дома. Если будет предложение работать спортивным директором «Локомотива», то почему нет?

Ранее Гильерме рассказал о проблемах расизма в России.  

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   133 / 835
сегодня в 12:43
ТВОЯ ЦЕЛЬ - КТО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ДАСТ.
Физручини
Физручини
   334 / 835
сегодня в 12:35
переобулся
cska plus
cska plus
   11 / 835
сегодня в 12:35
Через три года надо внуков няньчить.
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 835
сегодня в 12:28
Вот и хорошо.
ДАША Д
ДАША Д
   157 / 835
сегодня в 12:17
Теперь можно ему зарплату урезать.
ОЛЛС
ОЛЛС
   138 / 835
сегодня в 11:50
Хороший ответ.
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