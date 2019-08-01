Семак: «Травматизм не дает Шатову раскрыть потенциал. Талант у Олега есть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об игровой форме полузащитника Олега Шатова.
Травматизм не дает Шатову раскрыть потенциал. Талант у Олега есть. У него много сильных сторон, которые позволяют ему быть востребованным во многих командах. Но травматизм ему мешает. Нам остается лишь лечить его и подводить к хорошему состоянию. И ждать, что эта неприятная для него полоса скоро закончится.
Взять того же Марата Измаилова, по таланту он намного превосходил Аршавина, но травмы не дали ему дойти до самого высокого уровня.
Взять того же Марата Измаилова, по таланту он намного превосходил Аршавина, но травмы не дали ему дойти до самого высокого уровня.
Он неплохо влился в первый сезон, а второй, как только пообвыкся и понял, что деньги и так идут и ничего делать не надо, просто забил и все. Он реально просто ленивый до беспредела. Сколько моментов, помню, побеги, откройся, сделай игру - нет, он никуда не полезет, лучше будет пасы на два-три метра раздавать.
Сначала я думал: "Вау, талант, когда он переедет в Европу".
Потом стал думать: "Ну млин, что такое, он боится топ-игроков, что ли (тогда Данни рулил еще), считает Данни главным и только под него, что ли, играет."
Потом стало просто понятно, что ничего он не боится, просто устроился на теплое место и лишнее движение ему влом сделать. А потом уже (!!!) появились травмы.
Так что пусть катится назад на Урал, деньги свои он уже заработал, и их не отработал по факту, конечно.
Тупо лимитчик. Не за что его благодарить.
Он неплохо влился в первый сезон, а второй, как только пообвыкся и понял, что деньги и так идут и ничего делать не надо, просто забил и все. Он реально просто ленивый до беспредела. Сколько моментов, помню, побеги, откройся, сделай игру - нет, он никуда не полезет, лучше будет пасы на два-три метра раздавать.
Сначала я думал: "Вау, талант, когда он переедет в Европу".
Потом стал думать: "Ну млин, что такое, он боится топ-игроков, что ли (тогда Данни рулил еще), считает Данни главным и только под него, что ли, играет."
Потом стало просто понятно, что ничего он не боится, просто устроился на теплое место и лишнее движение ему влом сделать. А потом уже (!!!) появились травмы.
Так что пусть катится назад на Урал, деньги свои он уже заработал, и их не отработал по факту, конечно.
Тупо лимитчик. Не за что его благодарить.