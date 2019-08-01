Семак: «Травматизм не дает Шатову раскрыть потенциал. Талант у Олега есть»

Главный тренер «Зенита» рассказал об игровой форме полузащитника .

Травматизм не дает Шатову раскрыть потенциал. Талант у Олега есть. У него много сильных сторон, которые позволяют ему быть востребованным во многих командах. Но травматизм ему мешает. Нам остается лишь лечить его и подводить к хорошему состоянию. И ждать, что эта неприятная для него полоса скоро закончится.