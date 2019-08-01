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Семак: «Травматизм не дает Шатову раскрыть потенциал. Талант у Олега есть»

сегодня, 11:45

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об игровой форме полузащитника Олега Шатова.

Травматизм не дает Шатову раскрыть потенциал. Талант у Олега есть. У него много сильных сторон, которые позволяют ему быть востребованным во многих командах. Но травматизм ему мешает. Нам остается лишь лечить его и подводить к хорошему состоянию. И ждать, что эта неприятная для него полоса скоро закончится.

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Все комментарии
wingback
wingback
   106 / 835
сегодня в 13:08
Он когда в арендах играет, так травматизм куда-то исчезает и результативность сразу появляется, особенно в ворота клуба, у кого на контракте сидит...И слеза, слеза течёт из глаз...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   218 / 835
сегодня в 12:49
Лечиться он будет до истечения срока контракта. Никакой возможности избавиться от него раньше не предвидится.
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 835
сегодня в 12:45
Здоровья Шатову!
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 835
сегодня в 12:43
Да травмы могут и карьеру всю сгубить, примеров много. Тот же Дзагоев, вечный талант, но из лазарета не вылазит.
Взять того же Марата Измаилова, по таланту он намного превосходил Аршавина, но травмы не дали ему дойти до самого высокого уровня.
cska plus
cska plus
   11 / 835
сегодня в 12:32
Талант возможно и был в 29 о таланте не говорят.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дровосеки
   12 / 835
сегодня в 12:27
Шюррле лучший
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 835
сегодня в 12:26
Шюррле на две головы сильнее, и с той же зарплатой, браво Цорн
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Evgeny Moreman
   1 / 835
сегодня в 12:16
У Шатова талант прос ....ть свой талант,нет чтобы восстанавливаться к играм ,Шатов признался .что до утра херачиться в срелялки ,монстров убивает ,поколение пепси,понять и простить.
Да это все дежурные слова миротворца. На самом деле правда только то, что у него был талант. Болельщики "Зенита, которые следят за клубом, знают, что он сначала наплевал на игру, а потом уже стал травмироваться.

Он неплохо влился в первый сезон, а второй, как только пообвыкся и понял, что деньги и так идут и ничего делать не надо, просто забил и все. Он реально просто ленивый до беспредела. Сколько моментов, помню, побеги, откройся, сделай игру - нет, он никуда не полезет, лучше будет пасы на два-три метра раздавать.

Сначала я думал: "Вау, талант, когда он переедет в Европу".

Потом стал думать: "Ну млин, что такое, он боится топ-игроков, что ли (тогда Данни рулил еще), считает Данни главным и только под него, что ли, играет."

Потом стало просто понятно, что ничего он не боится, просто устроился на теплое место и лишнее движение ему влом сделать. А потом уже (!!!) появились травмы.

Так что пусть катится назад на Урал, деньги свои он уже заработал, и их не отработал по факту, конечно.

Тупо лимитчик. Не за что его благодарить.
CSKA2012
CSKA2012
   145 / 835
сегодня в 12:11
Олег изначально выбрал не тот вектор развития, как личности и профессионального футболиста. Если бы он ушел в ЦСКА, как это было изначально, то сейчас он имел бы другой статус в футбольном сообществе. А тут он выбрал деньги и судьба - бумеранг его подбила, как подбил он в своё время руководство ЦСКА.
Nafnafik
Nafnafik
   434 / 835
сегодня в 12:05
Лодырь он ужасный, нужно отдать его в спартак.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   443 / 835
сегодня в 12:03
У Шатова талант прос ....ть свой талант,нет чтобы восстанавливаться к играм ,Шатов признался .что до утра херачиться в срелялки ,монстров убивает ,поколение пепси,понять и простить.
Дровосеки
Дровосеки
   339 / 835
сегодня в 11:55
Олег лучший!
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