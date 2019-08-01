Матч «Спартак» - «Динамо» пройдет по плану

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Матч четвертого тура РПЛ между командами «Спартак» и «Динамо», запланированный на 3 августа, перенесен не будет.

«Матч „Спартак“ - „Динамо“ пройдет 3 августа на стадионе „Открытие-Арена“ в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется», - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Напомним, что матч мог быть перенесен из-за ожидаемого митинга в Москве.