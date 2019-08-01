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Матч «Спартак» - «Динамо» пройдет по плану

сегодня, 12:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо03.08.2019 в 19:00 Не начался

Матч четвертого тура РПЛ между командами «Спартак» и «Динамо», запланированный на 3 августа, перенесен не будет.

«Матч „Спартак“ - „Динамо“ пройдет 3 августа на стадионе „Открытие-Арена“ в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется», - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Напомним, что матч мог быть перенесен из-за ожидаемого митинга в Москве

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
   66 / 835
сегодня в 13:12
Ну всё, спартачам не избежать люлей) готовимся читать новые истории, как невинных спартачей дубинками гоняли.
За адекватность
За адекватность ответил particular
   26 / 835
сегодня в 13:08
У нас, как обычно, - если, что-то по плану, - значит где-то наперекор всему и всем..:))
Привет! 7 страниц копий поломали. Обсудили все что нужно и по большей части не нужно на футбольном сайте, и наконец-то отрезвляющий душ, в принципе лично я не сомневался в подобном исходе.
wingback
wingback
   106 / 835
сегодня в 13:06
По судейскому плану...
galem72
galem72
   136 / 835
сегодня в 13:05
Отличная новость! После матча пусть будет жарко...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   60 / 835
сегодня в 13:01
Динамо должно по плану отвозить спартак
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   34 / 835
сегодня в 12:58
Футбольные фанаты не совсем паиньки, если они в 21-00 объединятся с митингующими, то...
В общем, с интересом ждём субботу, что-то поболеть хочется :))))
parallels
parallels
   44 / 835
сегодня в 12:52
а план такой: федун до матча прокрадывается в судейскую с чемоданом.
particular
particular
   9 / 835
сегодня в 12:48
У нас, как обычно, - если, что-то по плану, - значит где-то наперекор всему и всем..:))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   73 / 835
сегодня в 12:41
Разум Победил... ☺️. Спартаку Успеха в этом матче.
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 835
сегодня в 12:39
Удачи Спартак
cska plus
cska plus
   11 / 835
сегодня в 12:39
У динамиков есть шанс отправить кононова в отставку.
cska plus
cska plus
   11 / 835
сегодня в 12:36
    Литейный 4
    Литейный 4
       8 / 835
    сегодня в 12:34
    Динамо по плану унизит свиней. Гыгыгы
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