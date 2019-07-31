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«Зенит» подписал соглашение о сотрудничестве с Эрмитажем

сегодня, 16:19

Сегодня состоялась церемония подписания соглашения между «Зенитом» и Государственным Эрмитажем. В рамках сотрудничества петербургского клуба и всемирно известного музея пройдет ряд совместных мероприятий и выставок. Данное мероприятие прокомментировал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Мы давно сотрудничаем с Эрмитажем. Но раньше это были отдельные проекты. Сейчас подписываем полноценное соглашение. У искусства и спорта много общего. Поэтому я уверен, что наши проекты будут интересными. Подписание соглашения открывает возможности в том числе и для представления футболистов в Эрмитаже.

Напомним, что недавно «Зенит» заключил сотрудничество с производителем уборочной техники.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
   445 / 832
сегодня в 17:29
"Подписание соглашения открывает возможности в том числе и для представления футболистов в Эрмитаже."
Первым будет выставлен экспонат,под номером 22.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 832
сегодня в 17:15
Лучший клуб....Лучший музей....один город....

Грех не посотрудничать....
Rattlehead
Rattlehead
   139 / 832
сегодня в 16:53
«У искусства и спорта много общего»

Как, по словам Кокорина, и у Лермонтова с Муму.
LOpp
LOpp
   14 / 832
сегодня в 16:50
Паказуха
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 832
сегодня в 16:49
Лучшему клубу лучший музей. Гыгыгы
Ваня лучший
Ваня лучший
   114 / 832
сегодня в 16:44
Специально для эстетического воспитания Коко. Как выйдет на волю, сразу в Эрмитаж. Но там стульев много....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 832
сегодня в 16:37
В культурной столице культурное сотрудничество!
Project Pandora
Project Pandora
   336 / 832
сегодня в 16:34
"У искусства и спорта много общего ..." Врача! Врача!!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   56 / 832
сегодня в 16:28
стыдно
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   3 / 832
сегодня в 16:27
Он из бурсы)...
А ну да, Эрмитажу, походу румын из бурсы ))
Bладимиp
Bладимиp
   41 / 832
сегодня в 16:26
Спартак с пивнухой в тарасовке.
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   4 / 832
сегодня в 16:23
Он из бурсы)...
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   3 / 832
сегодня в 16:22
Пьяного лунева еще не видели в Эрмитаже... https://www.youtube.com/watch?v=tmCGs6Kw4ek
Подписал Эрмитажа? он тоже с Барсы?
Footbolista
Footbolista
   4 / 832
сегодня в 16:20
Пьяного лунева еще не видели в Эрмитаже...

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