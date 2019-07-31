«Зенит» подписал соглашение о сотрудничестве с Эрмитажем

сегодня, 16:19

Сегодня состоялась церемония подписания соглашения между «Зенитом» и Государственным Эрмитажем. В рамках сотрудничества петербургского клуба и всемирно известного музея пройдет ряд совместных мероприятий и выставок. Данное мероприятие прокомментировал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Мы давно сотрудничаем с Эрмитажем. Но раньше это были отдельные проекты. Сейчас подписываем полноценное соглашение. У искусства и спорта много общего. Поэтому я уверен, что наши проекты будут интересными. Подписание соглашения открывает возможности в том числе и для представления футболистов в Эрмитаже.

Напомним, что недавно «Зенит» заключил сотрудничество с производителем уборочной техники.