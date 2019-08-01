Комличенко помог «Млада Болеслав» выйти в следующий раунд Лиги Европы

сегодня, 19:26

Российский нападающий помог своей команде, «Млада Болеслав», выйти в следующий квалификационный этап Лиги Европы.

Во втором раунде чешский клуб играл против «Ордабасы». В первом поединке «Млада Болеслав» сыграла вничью (1:1), а Комличенко забил гол на 45+2 минуте. В ответной встрече чехи обыграли своего соперника (3:2), а российский футболист реализовал пенальти.

Напомним, сегодня за путевку в следующий этап Лиги Европы поборется тульский «Арсенал».