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Комличенко помог «Млада Болеслав» выйти в следующий раунд Лиги Европы

сегодня, 19:26
ОрдабасыЛоготип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)2 : 3Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада БолеславМатч завершен

Российский нападающий Николай Комличенко помог своей команде, «Млада Болеслав», выйти в следующий квалификационный этап Лиги Европы.

Во втором раунде чешский клуб играл против «Ордабасы». В первом поединке «Млада Болеслав» сыграла вничью (1:1), а Комличенко забил гол на 45+2 минуте. В ответной встрече чехи обыграли своего соперника (3:2), а российский футболист реализовал пенальти.

Напомним, сегодня за путевку в следующий этап Лиги Европы поборется тульский «Арсенал».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   154 / 836
сегодня в 20:23
Пора бы и в сборной попробовать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 836
сегодня в 20:03
Недавно был 2,5 млн.....уже 3,5 млн....
Ну может не Малком или Азмун.....но уж точно не хуже Ларссонов и Понсе.....
Чего ждут наши клубы....молод......с паспортом....забивной...зарплата в разы меньше чем у наших паспортистов....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   73 / 836
сегодня в 19:56
Хороший нап. Но почему еще у чехов???
Faustello
Faustello
   1 / 836
сегодня в 19:54
Колян жжёт второй сезон подряд, так держать!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 836
сегодня в 19:53
Парень молодец!!! Только вот что то в последнее время только с пенальти забивает?!?
Kresi frok
Kresi frok
   217 / 836
сегодня в 19:48
Харош, поздравляем Николая и команду!
Байкал-38.
Байкал-38.
   249 / 836
сегодня в 19:44
Молодца
cska plus
cska plus
   12 / 836
сегодня в 19:31
Какой молодец Комличенко.
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