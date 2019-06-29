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«Валенсия» выкупила права на Черышева

29 июня 2019, 12:21

Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что испанский клуб выкупил права на российского полузащитника Дениса Черышева.

Ранее права на футболиста принадлежали «Вильярреалу». Сумма сделки не оглашается. 

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Все комментарии
Летающий Макаронный Монстр
Летающий Макаронный Монстр
   440 / 686
30 июня в 10:19
Наш русский Месси!
Nety-net
Nety-net ответил Metropolis
30 июня в 03:13
Правда, он отличный футболист, его действительно жалко. Надеюсь на этом его травмы закончились.
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
30 июня в 00:43
За 5 млн выкупили. На 2 млн меньше, чем его трансфер из Реала. Сэкономить Валенсии помогла очередная травма.
Взаимопонимание с тренером у Дениса есть, так что играть будет но вряд ли в основе. Удачи Черышеву, она ему понадобиться чтобы избежать травм.
Metropolis
Metropolis
29 июня в 22:52
Да, нормальный адекватный парень, Жаль одни травмы. Если бы не они, то Валенсии бы не пришлось его выкупать, т.к. он был бы в Реале или другом ТОП клубе.
Kresi frok
Kresi frok
   153 / 686
29 июня в 20:33
Испанцу успеха и больших побед!
Zimmer
Zimmer
   390 / 686
29 июня в 18:42
Теперь всё официально.
dok66
dok66
   522 / 686
29 июня в 18:05
И это ест карашо !
Багров-брат
Багров-брат
   120 / 686
29 июня в 18:03
Денчику удачи, здоровья и чтоб травмы обходили...)))
рус фан
рус фан
   84 / 686
29 июня в 16:21
Денису успехов в Валенсии, и пускай травмы обходят его стороной.
GreeM
GreeM
   39 / 686
29 июня в 15:14
Давно пора выкупить.
нечитайло
нечитайло
   455 / 686
29 июня в 14:54
Наконец то
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 14:46
Самое интересное утаили - сумму сделки.
minai
minai
   397 / 686
29 июня в 14:32
Стало быть он вылечился. Это хорошо.
ОПС
ОПС
   151 / 686
29 июня в 14:04
Все правильно и верно.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
29 июня в 13:25
Значит Денис нужен Валенсии!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   336 / 686
29 июня в 13:22
Хорошо. Успехов!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   50 / 686
29 июня в 13:03
Главное без 🤕 травм и все получится.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
   382 / 686
29 июня в 12:59
Отличная новость! В прошедшем сезоне появляясь на поле, оставлял только положительные впечатления. Рад за Дениса и команду, главное поменьше травм, а пользы принесет несомненно...
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 12:46
Что то он никак не задержится в команде (побегунчик)...
nikoladolgov
nikoladolgov
   241 / 686
29 июня в 12:40
Все-таки Черышев уговорил своих хозяев чтоб купили его ....
Назло Зениту !
Igo0rek
Igo0rek
   67 / 686
29 июня в 12:40
Удачи Черышеву и поменьше травм!
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
29 июня в 12:29
вот и хорошо
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
29 июня в 12:27
респект
spartach n1
spartach n1
   2 / 686
29 июня в 12:25
Выкупила права на больничные .
Удачи Денису !
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 12:23
Молодцы правильно, поздравляю Дениску и удачи!
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