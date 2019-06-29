«Валенсия» выкупила права на Черышева

Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что испанский клуб выкупил права на российского полузащитника Дениса Черышева.
Ранее права на футболиста принадлежали «Вильярреалу». Сумма сделки не оглашается.
Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что испанский клуб выкупил права на российского полузащитника Дениса Черышева.
Ранее права на футболиста принадлежали «Вильярреалу». Сумма сделки не оглашается.
Взаимопонимание с тренером у Дениса есть, так что играть будет но вряд ли в основе. Удачи Черышеву, она ему понадобиться чтобы избежать травм.
Взаимопонимание с тренером у Дениса есть, так что играть будет но вряд ли в основе. Удачи Черышеву, она ему понадобиться чтобы избежать травм.
Назло Зениту !
Назло Зениту !
Удачи Денису !
Удачи Денису !