ГлавнаяНовости

Черышев: «Вы никогда не знаете, где можете в итоге оказаться»

сегодня, 15:02

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал свое продление контракта с испанским клубом. 

Вы никогда не знаете, где можете в итоге оказаться. Здесь я чувствую себя очень комфортно, а в городе команде и клубе ко мне относятся феноменально, поэтому стараюсь выкладываться по максимуму.

После травмы я уже начал работать с командой, пока колено ведет себя довольно хорошо, но перерыв на 2,5 месяца не прошел бесследно. Теперь нужно сжать зубы. После победы «Валенсии» в Кубке Испании готов был пробежать еще несколько метров, если бы не костыли. Однако этот день все равно является для меня незабываемым и самым счастливым днем в карьере.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноРоссийский игрок сменил «Барселону» на «Эспаньол»
Сегодня, 03:42 Комментарии20
Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией»
10 июля Комментарии7
Караваев: «Летом часто поступают разные предложения»
01 июля Комментарии2
Официально«Валенсия» выкупила права на Черышева
29 июня Комментарии25
Черышев: «Переход в „Валенсию“ практически завершён»
29 июня Комментарии7
Кудряшов: «В России все команды заточены на тактику, в Турции – на атаку»
28 июня Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   166 / 809
сегодня в 19:22
Здесь не поспоришь с таким высказыванием
Байкал-38
Байкал-38
   38 / 809
сегодня в 18:06
Это точно! Денису удачи!!!
League1
League1
   79 / 809
сегодня в 17:29
Какой же всё-таки он хрустальный.
Aчиститель
Aчиститель ответил Питер Ман
   88 / 809
сегодня в 15:24
Главное не оказаться однажды в ФК Пупсик
И там не позориться.
Питер Ман
Питер Ман
   17 / 809
сегодня в 15:16
Главное не оказаться однажды в ФК Пупсик
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100