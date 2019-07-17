Черышев: «Вы никогда не знаете, где можете в итоге оказаться»

Российский полузащитник «Валенсии» прокомментировал свое продление контракта с испанским клубом.

Вы никогда не знаете, где можете в итоге оказаться. Здесь я чувствую себя очень комфортно, а в городе команде и клубе ко мне относятся феноменально, поэтому стараюсь выкладываться по максимуму.

После травмы я уже начал работать с командой, пока колено ведет себя довольно хорошо, но перерыв на 2,5 месяца не прошел бесследно. Теперь нужно сжать зубы. После победы «Валенсии» в Кубке Испании готов был пробежать еще несколько метров, если бы не костыли. Однако этот день все равно является для меня незабываемым и самым счастливым днем в карьере.