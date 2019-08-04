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«Интер» ведет переговоры по Бираги

сегодня, 16:30

Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги может продолжить карьеру в «Интере», об этом сообщает источник со ссылкой на La Repubblica.

В обратный путь в качестве обмена может отправиться Борха Валеро или Маттео Политано

Ранее Бираги также интересовалась «Рома»

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Rheinfall
Rheinfall
   230 / 839
сегодня в 17:01
Старт сезона уже не за горами, а "Интер" ещё даже одного нападающего из двух запрашиваемых Конте не подписал. Нерадзурри испытывают трудности с подписанием Джеко и Лукаку.

Поэтому вынуждены прорабатывать альтернативные варианты. Одним из таких, если верить Corriere dello Sport является Марега из "Порту". Который в рамках прошлого сезона в ЛЧ отметился 6 голами в 9 матчах.
Rheinfall
Rheinfall
   230 / 839
сегодня в 16:55
я так понимаю это и есть "царь" Маротта в действии ?))
Дать шанс Перешичу и не дать Политано! Это что вообще?
Валеро - Бираги обмен конечно более приятный,чем обмен на Политано.
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