«Интер» ведет переговоры по Бираги

сегодня, 16:30

Защитник «Фиорентины» может продолжить карьеру в «Интере», об этом сообщает источник со ссылкой на La Repubblica.

В обратный путь в качестве обмена может отправиться Борха Валеро или Маттео Политано.

Ранее Бираги также интересовалась «Рома».