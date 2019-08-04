«Интер» ведет переговоры по Бираги

Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги может продолжить карьеру в «Интере», об этом сообщает источник со ссылкой на La Repubblica.
В обратный путь в качестве обмена может отправиться Борха Валеро или Маттео Политано.
Ранее Бираги также интересовалась «Рома».
Поэтому вынуждены прорабатывать альтернативные варианты. Одним из таких, если верить Corriere dello Sport является Марега из "Порту". Который в рамках прошлого сезона в ЛЧ отметился 6 голами в 9 матчах.
Поэтому вынуждены прорабатывать альтернативные варианты. Одним из таких, если верить Corriere dello Sport является Марега из "Порту". Который в рамках прошлого сезона в ЛЧ отметился 6 голами в 9 матчах.
Дать шанс Перешичу и не дать Политано! Это что вообще?
Валеро - Бираги обмен конечно более приятный,чем обмен на Политано.
Дать шанс Перешичу и не дать Политано! Это что вообще?
Валеро - Бираги обмен конечно более приятный,чем обмен на Политано.