Ганчаренко: «В первом тайме ЦСКА был лучше»

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Рубином» в матче 4-го тура РПЛ.
Счет закономерен. В первом тайме ЦСКА был лучше, но эта игра показала, что не будет простых матчей и очки будут даваться тяжело.
Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Рубином» в матче 4-го тура РПЛ.
Счет закономерен. В первом тайме ЦСКА был лучше, но эта игра показала, что не будет простых матчей и очки будут даваться тяжело.
Первый тайм получился на хорошо.
Могли забивать ещё больше.
Первый тайм получился на хорошо.
Могли забивать ещё больше.