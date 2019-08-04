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Ганчаренко: «В первом тайме ЦСКА был лучше»

сегодня, 21:34
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Рубином» в матче 4-го тура РПЛ.

Счет закономерен. В первом тайме ЦСКА был лучше, но эта игра показала, что не будет простых матчей и очки будут даваться тяжело.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил Sunny.
   46 / 847
сегодня в 23:12
Вот именно не надо гнать. Значит парни в Рубине могут отбегать 2 тайма а наши нет ? . Теперь по ситуации с составом про 2-3 замены. Гончаренко сам выкинул всю нашу молодежку по другим клубам, а теперь ты прикрываешься что некому играть . В третьих, каждый матч играем в 10м, конечно ребята будут уставать. Есть Ефремов но его твой любимчик белорусский понторез маринует . В 4х в этот раз реально отскочили вся концовка полный валидол и это с Рубином а что будет с посильнее соперником ? Хотя уже было и нераз и где вы тогда с вашими отмазками бываете ? Посмотри на статистику 4 забито 3 пропущенно это говорит что ни матч то отскок. Если бы не мастество Игоря и Влашича то непонятно где бы болтались . Снимите уже розовые очки безмерного поклонения этому пузтозвону.
Так парни из Рубина первый тайм не бегали. Только второй, а в первом отбивались.
Sunny.
Sunny. ответил Serg_Diamond
   540 / 847
сегодня в 22:20
Не надо гнать! Парни отбегали в меру своей физической готовности. Это только на игровом симуляторе готовность не зависит от сезона подготовки. У реального человека есть пик, есть подъем и есть спад. Так вот, реальный игрок не может без допинга играть на пике круглый год. Чтобы нивелировать спады серьезные европейские клубы используют ротацию. Но ситуация Гончаренко такова, что без ущерба качеству игры он может выпустить на замену 2-3 человека, остальное - навязанный ему трэш. Поэтому у этих игроков пик еще не наступил, по идее он должен наступить к моменту начала еврокубков, на это делается расчет, там и нагрузки будут выше. И не будем забывать, что по возрасту игроков, ЦСКА - самая молодая команда РПЛ, моложе даже этого Рубина
Вот именно не надо гнать. Значит парни в Рубине могут отбегать 2 тайма а наши нет ? . Теперь по ситуации с составом про 2-3 замены. Гончаренко сам выкинул всю нашу молодежку по другим клубам, а теперь ты прикрываешься что некому играть . В третьих, каждый матч играем в 10м, конечно ребята будут уставать. Есть Ефремов но его твой любимчик белорусский понторез маринует . В 4х в этот раз реально отскочили вся концовка полный валидол и это с Рубином а что будет с посильнее соперником ? Хотя уже было и нераз и где вы тогда с вашими отмазками бываете ? Посмотри на статистику 4 забито 3 пропущенно это говорит что ни матч то отскок. Если бы не мастество Игоря и Влашича то непонятно где бы болтались . Снимите уже розовые очки безмерного поклонения этому пузтозвону.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Sunny.
   71 / 847
сегодня в 22:01
Ну да ну да , расскажите кто нибудь Вите что в футболе играют 2 тайма
Не надо гнать! Парни отбегали в меру своей физической готовности. Это только на игровом симуляторе готовность не зависит от сезона подготовки. У реального человека есть пик, есть подъем и есть спад. Так вот, реальный игрок не может без допинга играть на пике круглый год. Чтобы нивелировать спады серьезные европейские клубы используют ротацию. Но ситуация Гончаренко такова, что без ущерба качеству игры он может выпустить на замену 2-3 человека, остальное - навязанный ему трэш. Поэтому у этих игроков пик еще не наступил, по идее он должен наступить к моменту начала еврокубков, на это делается расчет, там и нагрузки будут выше. И не будем забывать, что по возрасту игроков, ЦСКА - самая молодая команда РПЛ, моложе даже этого Рубина
Sunny.
Sunny.
   540 / 847
сегодня в 21:44
Ну да ну да , расскажите кто нибудь Вите что в футболе играют 2 тайма
Великолепный
Великолепный
   135 / 847
сегодня в 21:42
И с этим не поспоришь.
Первый тайм получился на хорошо.
Могли забивать ещё больше.
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