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Аршавин: «„Ливерпуль“ и „Сити“ показали, что будут бороться за чемпионство»

сегодня, 20:34
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился после серии пенальти

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Игра поделилась на два отрезка. Сначала просто играли две мастеровитые команды, а когда Стерлинг не реализовал выход один на один, и «Ливерпуль» сравнял, игра по-настоящему разгорелась. Были стыки, эмоции, спасение Уокера с линии ворот. Обе команды показали, что будут бороться за чемпионство.

В Англии всегда существовала проблема плотного графика. В «Арсенале», например, футболисты, участвовавшие в летних турнирах, начинали играть позже и готовились только к третьей неделе августа.

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Англия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Аршавин Андрей  Стадион «Уэмбли»
Источник: Матч ТВРедакция: Евгений Петров
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mihaluch
mihaluch
   83 / 838
сегодня в 21:22
Показали игру высокого класса.
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