Аршавин: «„Ливерпуль“ и „Сити“ показали, что будут бороться за чемпионство»

Бывший игрок «Арсенала» поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Игра поделилась на два отрезка. Сначала просто играли две мастеровитые команды, а когда Стерлинг не реализовал выход один на один, и «Ливерпуль» сравнял, игра по-настоящему разгорелась. Были стыки, эмоции, спасение Уокера с линии ворот. Обе команды показали, что будут бороться за чемпионство.

В Англии всегда существовала проблема плотного графика. В «Арсенале», например, футболисты, участвовавшие в летних турнирах, начинали играть позже и готовились только к третьей неделе августа.