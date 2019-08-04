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Григорян: «Это была худшая игра в исполнении „Тамбова“»

сегодня, 19:22
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Арсенала».

Немудрено, что последние 20-25 минут туляки выглядели уставшими. Соперник провел 4 матча за 10 дней, естественно, что они подсели. Преимущество выглядит нормальным. Что касается первого тайма, то откровенно сыграли не лучший свой матч. «Арсенал» не выглядел утомленным, они были быстры, использовали свои козыри. Прослеживалось преимущество в центре поля. Работа на флангах – крайние полузащитники. Хотя их единственное проникновение в штрафную привело к голу… Игра ничейная. Надо признать, что она была худшей в исполнении «Тамбова» за все четыре тура.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   133 / 838
сегодня в 20:06
Можно подумать со Спартаком играли блестяще. Победили благодаря судьи и значит здорово сыграли. Объективнее надо быть, объективнее.
Брулин
Брулин
   56 / 838
сегодня в 20:03
Григорян, давай до свидания! Талалаев, вернись...
ДСА
ДСА
   225 / 838
сегодня в 19:30
Хоть бы Арсенал опять в еврокубки случайно не пробился.
X-GadZ
X-GadZ
   547 / 838
сегодня в 19:29
Ничего, наберете ещё форму в течении сезона. Удачи
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