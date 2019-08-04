Григорян: «Это была худшая игра в исполнении „Тамбова“»

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал поражение от «Арсенала».

Немудрено, что последние 20-25 минут туляки выглядели уставшими. Соперник провел 4 матча за 10 дней, естественно, что они подсели. Преимущество выглядит нормальным. Что касается первого тайма, то откровенно сыграли не лучший свой матч. «Арсенал» не выглядел утомленным, они были быстры, использовали свои козыри. Прослеживалось преимущество в центре поля. Работа на флангах – крайние полузащитники. Хотя их единственное проникновение в штрафную привело к голу… Игра ничейная. Надо признать, что она была худшей в исполнении «Тамбова» за все четыре тура.