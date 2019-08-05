«Зенит» высказался о Малкоме и расизме

На официальном сайте «Зенита» появилось заявление клуба по поводу публикаций в иностранных СМИ о проявлении расизма к новичку питерцев Малкому.
Клуб в курсе различных сообщений в СМИ об инциденте, который предположительно произошел в недавнем матче РПЛ против «Краснодара» и желает прояснить ситуацию.
Футбольный клуб «Зенит» знает, что баннер, который гласит: «Спасибо руководству за верность традициям», был вывешен небольшой группой людей, а также знает, что смысл этого заявления был искажен в самых разных СМИ, и на основе этих искажений были сделаны неправильные выводы, которые не имеют никаких оснований в реальности.
У «Зенита» есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности. Клуб уже давно поддерживает и поощряет антирасистские, инклюзивные и инициативы, направленные на равноправие, и будет продолжать делать это в дальнейшем.
В то же время мы хотели бы выразить наше глубокое сожаление в связи с тем, что средства массовой информации за рубежом и другие, в том числе и футбольные клубы, сообщили непроверенную информацию, и мы надеемся, что в будущем такие организации будут проверять факты, прежде чем делать какие-либо уничижительные заявления или обвинения.
Футбольный клуб «Зенит» с радостью приглашает тех, кто комментирует ситуацию, посетить один из наших домашних матчей и проверить на себе гостеприимство, которое мы проявили во время чемпионата мира 2018 года и на других международных соревнованиях и мероприятиях.
Напомним, в матче «Зенит» - «Краснодар» (1:1) группа фанатов повесила на трибунах баннер: «Спасибо руководству за верность традициям», что многие зарубежные СМИ восприняли, как упрек клубу в подписании темнокожего футболиста.
Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что «Зенит» «вляпался», купив Малкома.
В чужом глазу соринку увидишь, а в своём и бревна не заметишь...
В чужом глазу соринку увидишь, а в своём и бревна не заметишь...
забугорных журналистов на фоне старых новостей ? )
Из разряда примерно той, что в Израиле хронически
военное положение, и шмаляют, а в безопасном Грозном
нельзя проводить матчи УЕФА . Вот это из той же оперы )
забугорных журналистов на фоне старых новостей ? )
Из разряда примерно той, что в Израиле хронически
военное положение, и шмаляют, а в безопасном Грозном
нельзя проводить матчи УЕФА . Вот это из той же оперы )
Решили посрамить Великую Россию своими «нетрадициями»
Решили посрамить Великую Россию своими «нетрадициями»
Увы,только вираж эту традицию не поддерживает...(((
Если руководство адекватное, то отвадит этих ультас от футбола, если нет, то получится как в СпаМе, правда не по теме цвета...)))
Увы,только вираж эту традицию не поддерживает...(((
Если руководство адекватное, то отвадит этих ультас от футбола, если нет, то получится как в СпаМе, правда не по теме цвета...)))