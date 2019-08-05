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«Зенит» высказался о Малкоме и расизме

сегодня, 16:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

На официальном сайте «Зенита» появилось заявление клуба по поводу публикаций в иностранных СМИ о проявлении расизма к новичку питерцев Малкому.

Клуб в курсе различных сообщений в СМИ об инциденте, который предположительно произошел в недавнем матче РПЛ против «Краснодара» и желает прояснить ситуацию.

Футбольный клуб «Зенит» знает, что баннер, который гласит: «Спасибо руководству за верность традициям», был вывешен небольшой группой людей, а также знает, что смысл этого заявления был искажен в самых разных СМИ, и на основе этих искажений были сделаны неправильные выводы, которые не имеют никаких оснований в реальности.

У «Зенита» есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности. Клуб уже давно поддерживает и поощряет антирасистские, инклюзивные и инициативы, направленные на равноправие, и будет продолжать делать это в дальнейшем.

В то же время мы хотели бы выразить наше глубокое сожаление в связи с тем, что средства массовой информации за рубежом и другие, в том числе и футбольные клубы, сообщили непроверенную информацию, и мы надеемся, что в будущем такие организации будут проверять факты, прежде чем делать какие-либо уничижительные заявления или обвинения.

Футбольный клуб «Зенит» с радостью приглашает тех, кто комментирует ситуацию, посетить один из наших домашних матчей и проверить на себе гостеприимство, которое мы проявили во время чемпионата мира 2018 года и на других международных соревнованиях и мероприятиях.

Напомним, в матче «Зенит» - «Краснодар» (1:1) группа фанатов повесила на трибунах баннер: «Спасибо руководству за верность традициям», что многие зарубежные СМИ восприняли, как упрек клубу в подписании темнокожего футболиста.

Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что «Зенит» «вляпался», купив Малкома

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Артемкa
Артемкa
   143 / 858
сегодня в 17:21
«Спасибо руководству за верность традициям» - каждый читает и видит то, что хочет увидеть. Неудивительно, что зарубежные СМИ увидели в этом проявления расизма. Как говорится:
В чужом глазу соринку увидишь, а в своём и бревна не заметишь...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Заратустра
   49 / 858
сегодня в 17:21
Тебе не знаю, не тебе писал. А вот пользователь tuman960 дико возмущен судя по кол-ву восклицательных знаков.
Ты сомневаешься, что это обычный хронический хайп
забугорных журналистов на фоне старых новостей ? )
Из разряда примерно той, что в Израиле хронически
военное положение, и шмаляют, а в безопасном Грозном
нельзя проводить матчи УЕФА . Вот это из той же оперы )
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Dominators
   49 / 858
сегодня в 17:18
Ортодоксальность не является преступлением .Я тоже не люблю негров , но не гоняюсь по Ростову за ними и не кидаюсь бананьями . Что касается данного случая очередная выходка писательской братии , пытающейся заработать и кинувшей на вентилятор .
Еще и хайпануть решили, как обычно , на фоне всеобщих к нам санкций )
Заратустра
Заратустра ответил Dominators
   37 / 858
сегодня в 17:16
Тебе не знаю, не тебе писал. А вот пользователь tuman960 дико возмущен судя по кол-ву восклицательных знаков.
Dominators
Dominators ответил Заратустра
   84 / 858
сегодня в 17:12
Иностранные сми верно истолковали смысл написанного на баннере. Чуть более развернуто, но суть в самую точку. Что тебя удивляет?
А какое мне лично дело до иностранных СМИ . Кинули на вентилятор наши СМИ , а спартачи разбрасывают .
сканер
сканер
   253 / 858
сегодня в 17:11
Эту статью наверное Гулливер писал?))))А как же открытое письмо виража ФК Зенит по поводу нежелательности присутствия темнокожих футболистов в клубе(мол нечего личного,но к нам не надо)?
Заратустра
Заратустра ответил tuman960
   37 / 858
сегодня в 17:07
Иностранные сми верно истолковали смысл написанного на баннере. Чуть более развернуто, но суть в самую точку. Что тебя удивляет?
Dominators
Dominators ответил particular
   84 / 858
сегодня в 17:06
Вот так, кучка ортодоксальных обормотов, может подпортить фасад своему же клубу, в угоду своей одарённости и еуропейской шкале ценностей...
Ортодоксальность не является преступлением .Я тоже не люблю негров , но не гоняюсь по Ростову за ними и не кидаюсь бананьями . Что касается данного случая очередная выходка писательской братии , пытающейся заработать и кинувшей на вентилятор .
Санчо Панса
Санчо Панса
   127 / 858
сегодня в 16:59
Не было проявления и капли расизма! А тот кто об этом подумал, то тот либо спартач, либо явно противник Зенита)
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 858
сегодня в 16:57
Тарасовка пытается дискредитировать Зенит. Не получится. В Пердиве будете слухи распускать. Гыгыгы
particular
particular
   11 / 858
сегодня в 16:57
Вот так, кучка ортодоксальных обормотов, может подпортить фасад своему же клубу, в угоду своей одарённости и еуропейской шкале ценностей...
Dominators
Dominators ответил parallels
   84 / 858
сегодня в 16:56
расизм расизму рознь. если бы привезли третьесортного зулуса, которого сняли с пальмы в зимбабве, как это делает спартак - протесты были бы. но когда покупают игрока из барсы, который с первого дня всех заверил, что ему очень стыдно за спартак, и пообещал забить ему не меньше 20 голов - какие могут быть вопросы к истинному арийцу в пятом поколении? у меня никаких.
Ну тут ты не прав . Хоть с пальмы , хоть с Барсы , хоть 30 голов ,хоть 100 . Эфиоп всегда останется эфиопом . Никого не к чему не призываю ,не навязываю свое мнение , просто не скрываю ,-что горжусь , что я белый ..Это мое личное мнение , будь он хоть трижды Пеле ..Другой вопрос , что бы приглашения негров не стало традицией .Потому что на всякого Пеле , всегда где то найдется Марадона или Кройф или Гарринча .Бананьями не кидаюсь ,просто не одобряю .
4RT
4RT
   148 / 858
сегодня в 16:55
Теперь придется на домашний матч целый стадион загорелых согнать
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 858
сегодня в 16:52
Странное поведение фанатов. Не зулуса из Африки привезли как спартак жеж, а одного из ярчайших футболистов из молодых бразильцев.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   26 / 858
сегодня в 16:51
В чемпионате нет такого позора,как в зените,ни у одного клуба) стыдно за зенит и ихних болельщиков))
Izmar
Izmar ответил d_fincher
   43 / 858
сегодня в 16:50
У меня прямо сейчас ощущение, что меня обманывают. Я заходил на ветки Соккера миллион раз и каждый раз видел презрительное "зулус" в сторону любого чернокожего. И обращение это было исключительно от фанатов Зенита. Кого вы сейчас пытаетесь надуть, что у вас нет расизма в питерской болельщицкой среде?
А почему вы считаете слово зулус оскорбительным? Разве не из-за проявления свиного расизма?
d_fincher
d_fincher
   67 / 858
сегодня в 16:31
У меня прямо сейчас ощущение, что меня обманывают. Я заходил на ветки Соккера миллион раз и каждый раз видел презрительное "зулус" в сторону любого чернокожего. И обращение это было исключительно от фанатов Зенита. Кого вы сейчас пытаетесь надуть, что у вас нет расизма в питерской болельщицкой среде?
ошалевший
ошалевший ответил Питер Ман
   195 / 858
сегодня в 16:31
Никакого расизма нет, хорошо, что клуб прояснил ситуацию. Расизм, это когда Джикия несколько лет издевается над зулусами и обзывает их "шоколадками", в итоге Георгий добился своего и все зулусы сбежали от Федуна
а пинок игрочишки можно признать как крепостное право
RussianMango
RussianMango
   55 / 858
сегодня в 16:27
Ща Миллер купит все зарубежные СМИ и всё нормализуется.....по другому, будет очень стыдно за зенит.
ошалевший
ошалевший ответил moskwa 09
   195 / 858
сегодня в 16:27
Малком хоть выглядит нормально, не то что смотришь на Адриано или Зе , там чистой воды смесь со старыми предками
хахах,сначала отрицание темноты,сейчас сравнение у кого тонировка темнее,такие вы смешные
aastik
aastik
сегодня в 16:26
Мыловар с 50-ю клонами, хоть текст меняй.
ошалевший
ошалевший ответил Михаил Славнов
   195 / 858
сегодня в 16:25
Сколько бы с деятого места не хрюкали, всё равно не слышно.
тем не менее,ты дёргаешься,отвечаешь,это радует
moskwa 09
moskwa 09
   316 / 858
сегодня в 16:25
Малком хоть выглядит нормально, не то что смотришь на Адриано или Зе , там чистой воды смесь со старыми предками
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   24 / 858
сегодня в 16:24
    ошалевший
    ошалевший ответил Багров-брат
       195 / 858
    сегодня в 16:24
    "У «Зенита» есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности. Клуб уже давно поддерживает и поощряет антирасистские, инклюзивные и инициативы, направленные на равноправие, и будет продолжать делать это в дальнейшем." Увы,только вираж эту традицию не поддерживает...((( Если руководство адекватное, то отвадит этих ультас от футбола, если нет, то получится как в СпаМе, правда не по теме цвета...)))
    это малком что ли лучший в мире? распиарили просто что из барсы,статистика у бразильца далеко не ахти поэтому и в сборной не нужен и близко
    RussianMango
    RussianMango
       55 / 858
    сегодня в 16:22
    Давняя традиция...смех на всю страну...вы это виражу еще расскажите.
    tuman960
    tuman960
       574 / 858
    сегодня в 16:22
    самое интересное грязные сми уже переделали и получилось:"Спасибо руководству за верность традициям не приглашать чёрнокожишь игроков"!!!!Это произошло в Англии,Германии и Испании-стыд и позор таким сми!!!
    MAUS
    MAUS
       73 / 858
    сегодня в 16:22
      Багров-брат
      Багров-брат
         91 / 858
      сегодня в 16:20
      "У «Зенита» есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности. Клуб уже давно поддерживает и поощряет антирасистские, инклюзивные и инициативы, направленные на равноправие, и будет продолжать делать это в дальнейшем."
      Увы,только вираж эту традицию не поддерживает...(((
      Если руководство адекватное, то отвадит этих ультас от футбола, если нет, то получится как в СпаМе, правда не по теме цвета...)))
      RussianMango
      RussianMango
         55 / 858
      сегодня в 16:20
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