Власти Бразилии запретили Роналдиньо покидать страну

Власти Бразилии наложили запрет на выезд из страны на бывшего футболиста Роналдиньо.
Запрет связан со штрафом в размере €2,3 млн, который был наложен на Роналдиньо за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в бразильском городе Порту-Алегри. Также ему предъявили обвинения в том, что он нанес урон лесу и почве в процессе строительства. Помимо запрета на выезд из страны, у 39-летнего спортсмена заблокировали 57 объектов недвижимости.
Всемирная слава, хвала и почёт.
И было кольцо у царя Соломона,
На нём была надпись " И это пройдёт,,
Омар Хайям.
Всемирная слава, хвала и почёт.
И было кольцо у царя Соломона,
На нём была надпись " И это пройдёт,,
Омар Хайям.
Вчерась ещё визжали и топали ножками, а сегодня прессуют 57 объектов недвижимости!)
Вчерась ещё визжали и топали ножками, а сегодня прессуют 57 объектов недвижимости!)