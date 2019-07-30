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Власти Бразилии запретили Роналдиньо покидать страну

сегодня, 10:46

Власти Бразилии наложили запрет на выезд из страны на бывшего футболиста Роналдиньо.

Запрет связан со штрафом в размере €2,3 млн, который был наложен на Роналдиньо за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в бразильском городе Порту-Алегри. Также ему предъявили обвинения в том, что он нанес урон лесу и почве в процессе строительства. Помимо запрета на выезд из страны, у 39-летнего спортсмена заблокировали 57 объектов недвижимости.

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Hamman
Hamman
   445 / 800
сегодня в 12:39
Был блеск и богатство, могущество трона
Всемирная слава, хвала и почёт.
И было кольцо у царя Соломона,
На нём была надпись " И это пройдёт,,

Омар Хайям.
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 800
сегодня в 12:39
У нас бы наоборот пригласили и гражданство дали, остальное до лампочки
Don trambon
Don trambon
   85 / 800
сегодня в 11:23
Не там ты Рональдиньо этим занимался.. в рашке бы тебе ничего бы и не сказали ибо экономически не выгодно.
Truly
Truly
сегодня в 11:23
Вот тебе и "Иди, играй, сынок!"
Шуnя771
Шуnя771
   27 / 800
сегодня в 11:03
Вот она первозданная, непорочная любовь к своему кумиру(ам)!

Вчерась ещё визжали и топали ножками, а сегодня прессуют 57 объектов недвижимости!)
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