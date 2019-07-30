Власти Бразилии запретили Роналдиньо покидать страну

сегодня, 10:46

Власти Бразилии наложили запрет на выезд из страны на бывшего футболиста Роналдиньо.

Запрет связан со штрафом в размере €2,3 млн, который был наложен на Роналдиньо за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в бразильском городе Порту-Алегри. Также ему предъявили обвинения в том, что он нанес урон лесу и почве в процессе строительства. Помимо запрета на выезд из страны, у 39-летнего спортсмена заблокировали 57 объектов недвижимости.