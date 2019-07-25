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СМИ: УЕФА скрыл нарушение ПСЖ правил финансового фейр-плэй

вчера, 00:37

УЕФА не озвучил проблемы, имевшиеся у ПСЖ из-за нарушения финансового фейр-плэй в 2017 году.

По неподтвержденной информации, в распоряжение журналистов попали документы, указывающие на то, что главная футбольная ассоциация в Европе содействовала тому, чтобы ПСЖ не понес никаких наказаний после трансферов Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако».

Также сообщается, что виной произошедшему — тесные отношения катарских владельцев «Пари Сен-Жермен» и УЕФА. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи, например, входит в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   677 / 808
вчера в 12:17
А где русский след?))
Gelious
Gelious
   102 / 808
вчера в 09:01
Ой да что вы говорите. А мы думали, что просто ПСЖ чист
barcamilan
barcamilan
   527 / 808
вчера в 08:24
продажная уефа
Project Pandora
Project Pandora ответил Ozabot
   159 / 808
вчера в 08:22
Ты сейчас прямо сочинскую олимпиаду описал ))
777dimon86
777dimon86
   743 / 808
вчера в 08:15
Это давно всем понятно! Наказывают только тех кто не смог договориться! Фейр-плей задумывался чтобы уровнять команды, а по факту ещё больше усилил неравенство! Отменить это позорное правило.
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 07:12
посадить всех !
RamonCSKA
RamonCSKA
   46 / 808
вчера в 07:00
ну и норм, по моему все клали на этот ффп
VIPded
VIPded
   41 / 808
вчера в 06:28
Для этого не надо было 2 года выжидать...
Ozabot
Ozabot
   215 / 808
вчера в 04:35
Арабы делают бизнес как привыкли — подкупают, нагло врут и подкладывают данные. Сколько веревочке не виться, конец все равно настанет.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
вчера в 04:16
Коррупция на лицо.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
вчера в 04:10
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   110 / 808
вчера в 03:23
Позор!
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   482 / 808
вчера в 02:19
Вы шутите? Все об этом знают🤦‍♂️
Swinsi
Swinsi
   323 / 808
вчера в 02:16
Напоминает тесные взаимоотношения свиней и РФС.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
вчера в 00:39
Как будто кто-то в этом сомневался)
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