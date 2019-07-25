СМИ: УЕФА скрыл нарушение ПСЖ правил финансового фейр-плэй

УЕФА не озвучил проблемы, имевшиеся у ПСЖ из-за нарушения финансового фейр-плэй в 2017 году.
По неподтвержденной информации, в распоряжение журналистов попали документы, указывающие на то, что главная футбольная ассоциация в Европе содействовала тому, чтобы ПСЖ не понес никаких наказаний после трансферов Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако».
Также сообщается, что виной произошедшему — тесные отношения катарских владельцев «Пари Сен-Жермен» и УЕФА. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи, например, входит в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций.