СМИ: УЕФА скрыл нарушение ПСЖ правил финансового фейр-плэй

вчера, 00:37

УЕФА не озвучил проблемы, имевшиеся у ПСЖ из-за нарушения финансового фейр-плэй в 2017 году.

По неподтвержденной информации, в распоряжение журналистов попали документы, указывающие на то, что главная футбольная ассоциация в Европе содействовала тому, чтобы ПСЖ не понес никаких наказаний после трансферов Неймара из «Барселоны» и из «Монако».