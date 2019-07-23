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«Манчестер Сити» в Китае обвинили в «полном неуважении» к болельщикам

23 июля 2019, 04:17

20 июля в Китае состоялся финал товарищеского турнира, в котором «Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону».

После завершения турнира официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа» обвинило «Манчестер Сити» в проявлении неуважения к местным болельщикам и организаторам турнира.

Инцидент с главным тренером «Манчестер Сити», который не остановился перед болельщиками, мог бы быть оправдан плотным графиком команды. Но, к сожалению для местных китайских болельщиков и СМИ, это оказалось лишь одним из многих примером полного неуважения, проявленного «Манчестер Сити» к хозяевам турнира во время их тура по Китаю.

Для чемпиона Премьер-Лиги поездка в Китай была не более чем коммерческим обязательством, а отсутствие у них энтузиазма и равнодушие к хозяевам турнира резко контрастируют с тем, как вели себя другие клубы.

Пока одни захватывали сердца и умы местных болельщиков, выкачивание денег из карманов фанатов оказалось единственной настоящей целью, которую преследовал «Манчестер Сити» в Китае.

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Все комментарии
311
311
   38 / 808
23 июля в 09:50
"Пеп, иди сюда!" - кричали разъярённые китайские глоры МС!)
Insanely cool
Insanely cool
   666 / 808
23 июля в 09:12
Ждем аналитику от глора мешка allemza
cannongun
cannongun
   315 / 808
23 июля в 08:26
ох уж эта лысая шарлотка
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
23 июля в 08:23
Ну расстроился мужик - бывает!!!
Ozabot
Ozabot
   215 / 808
23 июля в 08:21
Когда вопрос касается денег, с Китаем нельзя ругаться. Завтра эта страна станет дойной коровой топ-команд Европы, оттого надо стараться захватить как можно больше китайского рынка болельщиков. Ну, и нельзя кусать руку, которая тебя кормит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
23 июля в 08:08
Это фирменный подчерк Сити....
Другим на заметку...кого не следует приглашать для популяции игры...
Обиделся он что Вулвер обыграть не в силах....))
allemz
allemz
   84 / 808
23 июля в 07:24
Прочел оригинал. У них сгорело из-за того, что МС "отверг" китайские СМИ. Многие издательства были включены в качестве расширения PR-отдела, так как МС отказался сотрудничать с ними на клубном уровне. И подобные мелкие детали вроде игнора болел со стороны Пепа - лишь повод отомстить МС. Проворачивать подобные дела, прикрываясь народом - почерк недокоммунистов.
Мда
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
23 июля в 07:22
Радуйтесь что в корупции вас не обвинил
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 07:20
Восток дело тонкое.
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
23 июля в 07:16
В Китае не понимают английского футбола.
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 808
23 июля в 07:07
Лысый ещё тот чудило и команду такую же сделал. Трудно подойти к болельщикам и перекинуться парой дежурных фраз? Правильно его Ибра на хрен посылал!
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
23 июля в 06:48
Это уже нельзя назвать профессионализмом.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
23 июля в 06:33
Эх, китаёзы! Думали, что лысый Пепка кинется к ним в объятия за их бабки? Да чхал он на вас с высокой колокольни! Мешки отбыли номер, срубили капусты и тупо сдриснули. Это бизнес, ничего личного!
COCU
COCU
   804 / 808
23 июля в 06:32
Ну это Сити, что с них взять. Как говорится, из грязи в князи ))
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
23 июля в 05:47
Выполнили то что предусмотрено контрактом и не более.
pele1981
pele1981
23 июля в 05:24
Бабло правит миром!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   322 / 808
23 июля в 05:11
что еще можно ожидать от убогого мешка с баблом.)
allemz
allemz
   84 / 808
23 июля в 05:03
Пепка всегда такой горячий и замкнутый, это уже личное)

А так, весь персонал с футболистами до и после матчей в основном проводили время в компании болельщиков-китаёз. Даже несколько зданий арендовали для тусы, бухича до усрачки и общения с персоналом клуба) Все условия для болел-китаёз были созданы. Но Пепка, не Пепка, если не поднасрет)) Обиделись чайна-ситизены..
Кому интересно, на ютьюб-канале МС есть инсайд с ивентами в Китае.
112910415
112910415
   81 / 808
23 июля в 05:03
аккуратнее надо !
Toro
Toro
   723 / 808
23 июля в 04:48
Мешок есть мешок. Кроме денег мс ничего не интересует.
Им и трофеи не нужны!
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