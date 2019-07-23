«Манчестер Сити» в Китае обвинили в «полном неуважении» к болельщикам

20 июля в Китае состоялся финал товарищеского турнира, в котором «Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону».
После завершения турнира официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа» обвинило «Манчестер Сити» в проявлении неуважения к местным болельщикам и организаторам турнира.
Инцидент с главным тренером «Манчестер Сити», который не остановился перед болельщиками, мог бы быть оправдан плотным графиком команды. Но, к сожалению для местных китайских болельщиков и СМИ, это оказалось лишь одним из многих примером полного неуважения, проявленного «Манчестер Сити» к хозяевам турнира во время их тура по Китаю.
Для чемпиона Премьер-Лиги поездка в Китай была не более чем коммерческим обязательством, а отсутствие у них энтузиазма и равнодушие к хозяевам турнира резко контрастируют с тем, как вели себя другие клубы.
Пока одни захватывали сердца и умы местных болельщиков, выкачивание денег из карманов фанатов оказалось единственной настоящей целью, которую преследовал «Манчестер Сити» в Китае.
Другим на заметку...кого не следует приглашать для популяции игры...
Обиделся он что Вулвер обыграть не в силах....))
Другим на заметку...кого не следует приглашать для популяции игры...
Обиделся он что Вулвер обыграть не в силах....))
Мда
Мда
А так, весь персонал с футболистами до и после матчей в основном проводили время в компании болельщиков-китаёз. Даже несколько зданий арендовали для тусы, бухича до усрачки и общения с персоналом клуба) Все условия для болел-китаёз были созданы. Но Пепка, не Пепка, если не поднасрет)) Обиделись чайна-ситизены..
Кому интересно, на ютьюб-канале МС есть инсайд с ивентами в Китае.
А так, весь персонал с футболистами до и после матчей в основном проводили время в компании болельщиков-китаёз. Даже несколько зданий арендовали для тусы, бухича до усрачки и общения с персоналом клуба) Все условия для болел-китаёз были созданы. Но Пепка, не Пепка, если не поднасрет)) Обиделись чайна-ситизены..
Кому интересно, на ютьюб-канале МС есть инсайд с ивентами в Китае.
Им и трофеи не нужны!
Им и трофеи не нужны!