20 июля в Китае состоялся финал товарищеского турнира, в котором «Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону».

После завершения турнира официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа» обвинило «Манчестер Сити» в проявлении неуважения к местным болельщикам и организаторам турнира.

Инцидент с главным тренером «Манчестер Сити», который не остановился перед болельщиками, мог бы быть оправдан плотным графиком команды. Но, к сожалению для местных китайских болельщиков и СМИ , это оказалось лишь одним из многих примером полного неуважения, проявленного «Манчестер Сити» к хозяевам турнира во время их тура по Китаю.

Для чемпиона Премьер-Лиги поездка в Китай была не более чем коммерческим обязательством, а отсутствие у них энтузиазма и равнодушие к хозяевам турнира резко контрастируют с тем, как вели себя другие клубы.

Пока одни захватывали сердца и умы местных болельщиков, выкачивание денег из карманов фанатов оказалось единственной настоящей целью, которую преследовал «Манчестер Сити» в Китае.