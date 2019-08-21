Федун: «Могущественные силы пытаются раскачать лодку „Спартака“»

Владелец «Спартака» поддержал главного тренера команды , которого критикуют болельщики.

Никто из тренеров не имеет постоянного статуса. Может быть, только если хозяин начнет тренировать, он сам себя не будет увольнять. Но это маловероятно. Поэтому если есть результат, то любой тренер будет работать. В данном случае у Кононова имелся абсолютный кредит доверия, я прекрасно понимал, что он должен сделать и почему. Он должен был разрушить старую команду и слепить новую.

Кстати, у того же Черчесова, как вы помните, это не получилось. Потому что, когда он принял крайне непопулярные решения, мы заканчивали сезон одной командой, а другую не успели сформировать. Он был вынужден уйти. Подобный период — тяжелый, давайте дадим Олегу Георгиевичу себя реализовать.

Я дважды встречался с нашими болельщиками и руководителями фан-группировок и пытался донести эту идею. На мой взгляд, получилось, хотя до сих пор продолжаются провокации. По-прежнему какие-то могущественные силы, которые могут даже взламывать сайты, пытаются раскачать лодку под названием «Спартак». Но у них ничего не получится.

Олег Георгиевич самодостаточный человек, чтобы сам принять то или иное решение. Если пиджак стал мемом, конечно, носить его... Это шоу-бизнес, и в нем есть определенные требования. Кононов их понимает и считывает.