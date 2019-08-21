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Федун: «Могущественные силы пытаются раскачать лодку „Спартака“»

21 августа 2019, 22:20

Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал главного тренера команды Олега Кононова, которого критикуют болельщики.

Никто из тренеров не имеет постоянного статуса. Может быть, только если хозяин начнет тренировать, он сам себя не будет увольнять. Но это маловероятно. Поэтому если есть результат, то любой тренер будет работать. В данном случае у Кононова имелся абсолютный кредит доверия, я прекрасно понимал, что он должен сделать и почему. Он должен был разрушить старую команду и слепить новую.

Кстати, у того же Черчесова, как вы помните, это не получилось. Потому что, когда он принял крайне непопулярные решения, мы заканчивали сезон одной командой, а другую не успели сформировать. Он был вынужден уйти. Подобный период — тяжелый, давайте дадим Олегу Георгиевичу себя реализовать.

Я дважды встречался с нашими болельщиками и руководителями фан-группировок и пытался донести эту идею. На мой взгляд, получилось, хотя до сих пор продолжаются провокации. По-прежнему какие-то могущественные силы, которые могут даже взламывать сайты, пытаются раскачать лодку под названием «Спартак». Но у них ничего не получится.

Олег Георгиевич самодостаточный человек, чтобы сам принять то или иное решение. Если пиджак стал мемом, конечно, носить его... Это шоу-бизнес, и в нем есть определенные требования. Кононов их понимает и считывает. 

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Все комментарии
viv
viv
22 августа 2019 в 11:24
Федун...могущественные силы не позволили нам уйти от позора в еврокубках...
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
22 августа 2019 в 09:38
судейская коллегия не даст раскачаться этой "лодке" !!!
galem72
galem72
22 августа 2019 в 09:17
Блин, я думал, что только плешивому можно ежегодно твердить про раскачку. ))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
22 августа 2019 в 09:06
Паранойя в прогрессирующей стадии
dok66
dok66
22 августа 2019 в 08:52
Уж не Трампа ли он имел ввиду )
морозз
морозз ответ Байкал-38 (раскрыть)
22 августа 2019 в 08:50
Наконец- то, появился...а то я начал переживать не случилось ли что! Так неожиданно пропал во время матча Спартак - ЦСКА!
морозз
морозз ответ КАМЮ (раскрыть)
22 августа 2019 в 08:48
Я думаю он говорит про прослойку враждебно настроенных против него болельщиков, с остальными он может договориться или купить! Помню как Гинер обвинял всех и вся в заговоре против ЦСКА, да и Питерские иногда всхлипывали на свою богатую несчастную судьбу! Так что не злорадствуй, Спартак на правильном пути, что и показал недавний матч с твоей командой!
halfbeek
halfbeek
22 августа 2019 в 07:48
Торсида Спартака нередко становится главным врагом команды. Терпение и кропотливая работа не в чести у многих фанов. Ну а скоропалительные решения дают обычно недолгий результат. Да и некоторые игрочишки так-же прилагают свои усилия к деструктивным действиям.
КАМЮ
КАМЮ ответ морозз (раскрыть)
22 августа 2019 в 07:37, ред.
Сложновато ему будет противостоять "могущественным силам" вселенского зАговора против Спартака.
Федуну всё видятся враги... Паранойя?
mihaluch
mihaluch
22 августа 2019 в 07:34
Удивительно как этот "Спартак" ещё держится , после "великого" Романцева команды рассыпаются или в лучшем случае уходят в пердив.
memphis
memphis
22 августа 2019 в 07:12
Это все американцы, не иначе))))))
нечитайло
нечитайло
22 августа 2019 в 06:51
Пусть работает
Знатог
Знатог
22 августа 2019 в 06:50
Чтобы лодка не утонула, надо кого-то из неё выкинуть.
sir_Alex
sir_Alex
22 августа 2019 в 06:23
Мне вот интересно, что он принимает такое, уж очень качественное? 😂😅😁
морозз
морозз
22 августа 2019 в 05:59
Всё правильно сказал Леонид, нельзя требовать от тренера невозможного...создаётся совершенно новая команда и здесь нужно терпение и выдержка!
ОПС
ОПС
22 августа 2019 в 05:26
Себя имеет ввиду
112910415
112910415
22 августа 2019 в 05:08
пусть лодка будет устойчивой !
Байкал-38
Байкал-38
22 августа 2019 в 03:10
Федуна преследуют две мани (величия и преследования).
Так, что это за такие "могущественные силы"? В Спартак уже давно никто не лезет, да и вряд ли когда лез, за ним просто наблюдают и смеются. Самая большая угроза Спартаку это сам Спартак.
Даже рассмотрим на примере Назарова. Команда выигрывает, дифирамбы поёт, проиграла так через песни начинает "воду мутить" заговоры против тренеров и игроков начинать.
Столько лет подряд твердить один и тот же бред: " Мы заем кто эти люди и знаем для чего они это делают" и ни разу не назвав кто они, скорее всего они себя и имеют ввиду.
Чёрный пиар ещё продуктивнее чем обычный, вот сам Федун его и мутит.
ermak6848
ermak6848
22 августа 2019 в 02:35
после такой тирады Федуна - наступает клиника ....
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
22 августа 2019 в 02:27
пффф... Реал в своей истории проигрывал 1:8, Барселона 1:11 и что, их расформировать надо было в тот же день? Нет, нужно сделать правильные выводы, исправить ошибки, стать сильнее и идти дальше, к новым победам)
Геннадьич
Геннадьич ответ 311 (раскрыть)
22 августа 2019 в 00:55
Лодка,лодка,не переживай! Проплывем мимо вашего болота с божьей помощью!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 311 (раскрыть)
22 августа 2019 в 00:50, ред.
Это точно не голубая субмарина пирата Семака)) который всетаки потопит))
25процентный клоун
25процентный клоун
22 августа 2019 в 00:46
Обнимаю обоих, быдло мимо
ABir
ABir
22 августа 2019 в 00:45
Эту темную силу зовут бомжекони. Популярность Спартака не даёт им спать спокойно. И только новыми победами в различных турнирах Спартаку удасться ещё позлить наших соперников и порадовать своих болельщиков. Вперёд Спартак!
viv
viv ответ Сов Армия (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2019 в 00:32
Для начала надо обыграть Брагу...а то после Браги может эйфория и пройти..
311
311
22 августа 2019 в 00:22
Раскачивают спартак, а оно всё не тонет. Стоп, это точно лодка?)
Garrincha58
Garrincha58 ответ Сов Армия (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2019 в 00:17
обыграют это стопудово
tims
tims
22 августа 2019 в 00:17, ред.
"... только если хозяин начнет тренировать..." Как нравится Федуну чувствовать себя хозяином. Почти обладатель крепостных. А я-то думал, зачем этот жулик так держится за "Спартак"? Ларчик просто открывался... По-моему, ежу понятно, что все беды красно-белых от их владельца. И пока Федун и "Спартак" - одно целое, ничего хорошего у клуба не будет.... Сильно ошибаются те, кто воспрял духом после нетрудовой победы красно-белых над ЦСКА. В этой игре не столько "Спартак" выиграл, сколько ему дали выиграть армейцы.... Впрочем, поживём- увидим. Вот кого мне, действительно, жаль в этой грузинско-мусульманской (конечно, народной) команде, так это тренера Кононова. Вляпался он в эту субстанцию по самое не балуйся...
Дрючик 76
Дрючик 76
22 августа 2019 в 00:12
Да пребудет с вами сила!
dzvinka
dzvinka
22 августа 2019 в 00:02
грозный владыка нептун взялся за свой трезубец, и шатает федунскую лодку, которая, между прочим, построена целиком и полностью за средствА его семейного бюджета!)))
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