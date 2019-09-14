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Медведев: «Борьба за титул в этом сезоне будет идти до последнего тура»

сегодня, 12:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что матч девятого тура РПЛ против тульского «Арсенала» получился для петербургской команды непростым и нервным.

Игра получилась непростой. Всегда после перерыва на международные матчи, когда много игроков приезжают из сборных, в том числе, как Вильмар Барриос, после долгих перелетов, меняется игровой и тренировочный ритм. Всегда после этого непросто входить в игру. Тем более что «Арсенал» - это команда, которая входит в десятку, и ее неудача в Лиге Европы никого не должна была успокаивать.

Начало было удачным - Артем Дзюба забил красивый гол после подачи Дугласа Сантоса. Если бы с пенальти был забит второй гол, игра была бы сделана. А так, второй тайм стал очень нервным после того, как «Арсенал» сравнял счет.

Этот матч - еще одно подтверждение того, что легких игр ни у кого не будет. Говорят, что только первые три-пять туров команды второго эшелона стараются бороться. В этом сезоне будет по-другому - думаю, борьба будет идти с первого до последнего тура. Мы рады этой победе, теперь будем готовиться к «Лиону».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   245 / 712
сегодня в 15:47
Верните народу пенсии , а этих футболеров продайте на органы вместе с Медведевым и Миллером.
Союзник противников
Союзник противников
   6 / 712
сегодня в 14:35
Тень на плетень наводит.
нечитайло
нечитайло
   683 / 712
сегодня в 14:17
Будем надеется
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   34 / 712
сегодня в 14:09
    Морозовский
    Морозовский ответил вячеслав остапенко
       20 / 712
    сегодня в 14:03
    Мое мнение Зенит за два тура станет чемпионом
    Зёма, мы по тебе скучали!
    Морозовский
    Морозовский
       20 / 712
    сегодня в 14:02
    Бессовестный "Зенит"!
    yasukuni
    yasukuni ответил вячеслав остапенко
       296 / 712
    сегодня в 14:01
    Мое мнение Зенит за два тура станет чемпионом
      beefs
      beefs
         114 / 712
      сегодня в 13:52
      Как решит режиссер, так и будет...
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
         237 / 712
      сегодня в 13:51
      Мое мнение Зенит за два тура станет чемпионом
      LOpp
      LOpp
         17 / 712
      сегодня в 13:48
      Клоун, какая борьба до последнего тура? Все уже понятно кто купил чемпионство.
      Аксинья
      Аксинья
         189 / 712
      сегодня в 13:45
      Знамо дело у вас в кабинете Дюкова уже всё расписано...
      волгодон 2
      волгодон 2 ответил Leha-ha50
         53 / 712
      сегодня в 13:34
      А мужики то не знали!!!
      за деревней у реки рубят лес мужики)
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 712
      сегодня в 13:32
      Только в этой борьбе и близко не будет мазутного проекта. Гыгыгы
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         10 / 712
      сегодня в 13:28
      Истину глаголет...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         3 / 712
      сегодня в 13:28
      А мужики то не знали!!!
      ДАША Д
      ДАША Д
         91 / 712
      сегодня в 13:27
      50 на 50. Либо будет, либо нет
      Леон Бугаев
      Леон Бугаев
         43 / 712
      сегодня в 13:23
      Удачно подготовится к Лиону.
      Байкал-38.
      Байкал-38.
         99 / 712
      сегодня в 13:07
      "Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах"
      А если к предпоследнему туру всё будет известно, Медведев сделает публичное заявление, что он 56?
      К Медведеву стал так относится после того как они с Семаком на пару опустили своего помощника назвав его козлом, а всё потому что хотели отмазаться.
      cska plus
      cska plus
         2 / 712
      сегодня в 13:06
      Не хочу никого обижать но фамилия этого человека не внушает доверия и наводит на некоторые мысли.
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         195 / 712
      сегодня в 12:55
      шаблонные высказывания. Фамилии меняются - слова те же. Кто-нибудь оригинальностью то сверкнет?
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