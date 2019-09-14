Медведев: «Борьба за титул в этом сезоне будет идти до последнего тура»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что матч девятого тура РПЛ против тульского «Арсенала» получился для петербургской команды непростым и нервным.

Игра получилась непростой. Всегда после перерыва на международные матчи, когда много игроков приезжают из сборных, в том числе, как Вильмар Барриос, после долгих перелетов, меняется игровой и тренировочный ритм. Всегда после этого непросто входить в игру. Тем более что «Арсенал» - это команда, которая входит в десятку, и ее неудача в Лиге Европы никого не должна была успокаивать.

Начало было удачным - Артем Дзюба забил красивый гол после подачи Дугласа Сантоса. Если бы с пенальти был забит второй гол, игра была бы сделана. А так, второй тайм стал очень нервным после того, как «Арсенал» сравнял счет.

Этот матч - еще одно подтверждение того, что легких игр ни у кого не будет. Говорят, что только первые три-пять туров команды второго эшелона стараются бороться. В этом сезоне будет по-другому - думаю, борьба будет идти с первого до последнего тура. Мы рады этой победе, теперь будем готовиться к «Лиону».