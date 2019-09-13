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Дзюба: «„Арсенал“ - команда очень боевитая, с характером»

вчера, 23:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Арсеналом».

Очень рад, что удалось победить в столь непростом матче. «Арсенал» — команда очень боевитая, с характером. Когда они перешли на игру в пять защитников, нам пришлось сложно, нужно было перестраиваться. Самое главное — это победа, три очка.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   21 / 713
сегодня в 00:48
Спасибо Дзюба .
Арсенал хоть и на порядок дешевле Зенита.
Но по зубам готов был дать .
d_fincher
d_fincher
   47 / 713
сегодня в 00:02
Да, боевитая, с характером... но против пенальти у неё ничего нет.

А вы заметили, что Зенит побеждает только когда судья удит? Голы из вне игры, с нарушением, с пенальти, удаление у соперника... Когда же судья адекватен (игра с Уралом), то Зенит вдруг проваливается, и тогда Семак летит к судьям, высказать им, что они ну просто koзлы какие-то!
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