Дзюба: «„Арсенал“ - команда очень боевитая, с характером»

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над «Арсеналом».

Очень рад, что удалось победить в столь непростом матче. «Арсенал» — команда очень боевитая, с характером. Когда они перешли на игру в пять защитников, нам пришлось сложно, нужно было перестраиваться. Самое главное — это победа, три очка.