Дзюба: «„Арсенал“ - команда очень боевитая, с характером»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Арсеналом».
Очень рад, что удалось победить в столь непростом матче. «Арсенал» — команда очень боевитая, с характером. Когда они перешли на игру в пять защитников, нам пришлось сложно, нужно было перестраиваться. Самое главное — это победа, три очка.
Арсенал хоть и на порядок дешевле Зенита.
Но по зубам готов был дать .
Арсенал хоть и на порядок дешевле Зенита.
Но по зубам готов был дать .
А вы заметили, что Зенит побеждает только когда судья удит? Голы из вне игры, с нарушением, с пенальти, удаление у соперника... Когда же судья адекватен (игра с Уралом), то Зенит вдруг проваливается, и тогда Семак летит к судьям, высказать им, что они ну просто koзлы какие-то!
А вы заметили, что Зенит побеждает только когда судья удит? Голы из вне игры, с нарушением, с пенальти, удаление у соперника... Когда же судья адекватен (игра с Уралом), то Зенит вдруг проваливается, и тогда Семак летит к судьям, высказать им, что они ну просто koзлы какие-то!