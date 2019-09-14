Дзюба о пенальти Азмуна и Дриусси: «Называйте меня Артём Великодушный»

Нападающий «Зенита» после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ прокомментировал нереализованные моменты первого тайма и ротацию бьющих пенальти в петербургской команде.

Это футбол, посмотрите, суперзвёзды не все забивают. Футбол тем и прекрасен, но хорошо, что с появлением Себастьяна Дриусси начинаем комбинировать и играть в увлекательный футбол. Это радует. А голы придут.

Не было ли желания пробить пенальти? Называйте меня Артём Великодушный. Считаю это правильным. Возможно, мне это потом воздастся. То, что Сердар не забил, это случайность. Вообще мы вдвоём должны бить. Во втором тайме попросил пробить Себа, так как у него ещё не было голов. Считаю, что он потрясающе работает на команду. И это было бы сверхэгоизмом не дать ему пробить. Он ещё любимчик и гадёныш пользуется этим.