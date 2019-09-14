ГлавнаяНовости

Иванович: «Доволен, что провёл сотую игру за „Зенит“»

сегодня, 01:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ. Для сербского защитника эта встреча стала его сотой игрой в составе «сине-бело-голубых».

Очень тяжёлая игра. Доволен, что провёл сотую игру за «Зенит», это хорошее достижение, но я думаю, победа важнее. Очень важные три очка, теперь будем готовиться к следующим играм.

Можно ли выделить один матч из ста? Не знаю, очень тяжело вспомнить все матчи и моменты. Давайте выделим матч, когда я забил первый гол на этом великолепном стадионе, это был важный момент для меня.

Лигу чемпионов очень долго ждали болельщики, город и команда. Мы готовимся, это особенная мотивация. Надеюсь, у нас всё получится, будет очень тяжело, но в таких играх мы выкладываемся на полную. Постараемся добыть хороший результат и порадовать наших болельщиков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба о пенальти Азмуна и Дриусси: «Называйте меня Артём Великодушный»
Сегодня, 01:27 Комментарии0
Дзюба: «„Арсенал“ - команда очень боевитая, с характером»
Вчера, 23:26 Комментарии2
Дриусси: «Рад, что снова в строю и смог отличиться»
Вчера, 23:21 Комментарии3
Кузяев: «Надо было забивать свои моменты в первом тайме, было бы легче»
Вчера, 22:50 Комментарии3
Черевченко: «Моментами было неплохо, моментами - плохо»
Вчера, 22:47 Комментарии4
Семак: «В таких матчах любая ошибка может привести к нервной концовке»
Вчера, 22:28 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Levadia
Levadia
   27 / 713
сегодня в 03:44
С почином!
Интересно,сколько он в РПЛ всего провёл игр?
Zenit_84
Zenit_84
   89 / 713
сегодня в 01:43
С юбилеем!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100