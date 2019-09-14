Иванович: «Доволен, что провёл сотую игру за „Зенит“»

Капитан «Зенита» дал комментарий после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ . Для сербского защитника эта встреча стала его сотой игрой в составе «сине-бело-голубых».

Очень тяжёлая игра. Доволен, что провёл сотую игру за «Зенит», это хорошее достижение, но я думаю, победа важнее. Очень важные три очка, теперь будем готовиться к следующим играм.

Можно ли выделить один матч из ста? Не знаю, очень тяжело вспомнить все матчи и моменты. Давайте выделим матч, когда я забил первый гол на этом великолепном стадионе, это был важный момент для меня.

Лигу чемпионов очень долго ждали болельщики, город и команда. Мы готовимся, это особенная мотивация. Надеюсь, у нас всё получится, будет очень тяжело, но в таких играх мы выкладываемся на полную. Постараемся добыть хороший результат и порадовать наших болельщиков.